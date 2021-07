Borse (termiche o di tela), taccuini… la dama: guida ai gadget delle case editrici per l’estate 2021

Per tante persone l’estate è il momento ideale per dedicarsi alla lettura e per recuperare le novità e i classici accumulati nei mesi precedenti. La bella stagione non porta solo più tempo per romanzi e saggi, ma anche tanti gadget in regalo, legati alle promozioni pensate dalle case editrici con l’acquisto di uno o più titoli del loro catalogo.

Ecco quindi una selezione di alcune delle iniziative grazie alle quali, a seguito dell’acquisto in libreria, si possono ricecere in omaggio taccuini, borse termiche, zainetti e molto altro…

Partiamo da Salani, che fino al 31 luglio regala, con l’acquisto di due libri per ragazzi, il gioco della dama in una scatola di latta portatile e resistente, con pedine magnetiche adatte a sfidare gli amici in spiaggia, in terrazza, su un prato o al bar.

Dall’8 luglio all’8 agosto Garzanti offre in omaggio, con due libri delle collane Elefanti, una borsa termica con la stampa “Io leggo“, caratterizzata da un design che si adatta a viaggi, gite e pranzi in ufficio, così da tenere sempre al fresco cibi e bevande.