Regno Unito: modificati anche i gialli di Agatha Christie nei passaggi potenzialmente offensivi

Anche i misteri di Hercule Poirot e Miss Marple, scritti tra il 1920 e il 1976, sono stati in parte rielaborati con l’uscita delle nuove edizioni in inglese, pubblicate da HarperCollins.

Dopo le polemiche legate alle modifiche apportate ai racconti di Roald Dahl e alle spy-stories di Ian Fleming (l’autore di 007), i sensitivity readers intervengono su alcune opere della “regina dei gialli” Agatha Christie (Torquay, 15 settembre 1890 – Winterbrook, 12 gennaio 1976).

Nella fattispecie, nelle nuove edizioni sono state omesse descrizioni che il pubblico di oggi potrebbe trovare offensive, in particolare quelle che coinvolgono i personaggi che i protagonisti incontrano al di fuori del Regno Unito.

Il Telegraph ha riferito che sono stati tagliati e modificati alcuni riferimenti all’etnia. Ad esempio, la descrizione di un personaggio come “nero”, “ebreo” o “zingaro”, il busto di un personaggio femminile come “di marmo nero” o il “carattere indiano” di un giudice. Sono stati inoltre rimossi termini come “orientale”, la “n-word” e la parola “nativi”, sostituita con un più neutrale “del luogo”.

I sensitive readers, figure di cui si parla molto soprattutto nell’editoria Usa e in quella del Regno Unito, esaminano nuove e vecchie pubblicazioni alla ricerca di termini e descrizioni potenzialmente offensive, con lo scopo di migliorare la diversità nel settore editoriale. Il loro lavoro, però, sta inevitabilmente alimentando un crescente dibattito tra autori, editori, librai, lettori e addetti ai lavori del mondo del libro.

Fotografia header: Agatha Christie, la "regina del mistero"