Editoria, la sfida dell’identità per i marchi del Gruppo Feltrinelli

“Sin dal suo arrivo, Alessandra Carra (da gennaio 2022 Amministratrice delegata del Gruppo Feltrinelli, ndr), ha dimostrato sostegno e fiducia nel ruolo centrale svolto dall’attività editoriale all’interno del Gruppo. Ora la sfida è quella di continuare a crescere, dando forte identità a ciascuno dei marchi, anche a livello grafico e comunicativo, per raggiungere il massimo delle singole potenzialità. La spinta, dunque, è a innovare nella proposta, a dare grande importanza ai libri cartacei, prestando però attenzione all’area ebook, agli audiolibri e ai podcast“.

Intervistato da ilLibraio.it, Gianluca Foglia, a capo del polo editoriale Feltrinelli, parla dei nuovi obiettivi delle case editrici di cui si occupa: oltre al marchio principale, negli anni sono infatti entrati a far parte del Gruppo Gribaudo, Apogeo, Rough Guides, Crocetti, SEM e, in Spagna, Anagrama. Inoltre, il Gruppo Feltrinelli detiene la maggioranza delle case editrici Marsilio e Sonzogno, oltre a partecipazioni nella Donzelli.

Foglia, a febbraio di quest’anno avete annunciato l’acquisizione di SEM, Società Editrice Milanese, marchio entrato così al 100% nel perimetro del vostro polo editoriale. A fondare la casa editrice nel 2016 era stato Riccardo Cavallero, ex numero uno di Mondadori Libri, insieme ad altri soci. La notizia non ha mancato di far discutere…

“Non è mia intenzione fare polemiche. Posso dire che si è trattata di una scelta obbligata da parte nostra. Eravamo soci di maggioranza al 65% e per anni abbiamo continuato a sostenere il lavoro di SEM. A un certo punto, però, per rendere possibile la continuità aziendale, è stato necessario salire al 100%, visto che la società non aveva più una sua sostenibilità finanziaria. Massimo Pellegrino è l’amministatore delegato che sta gestendo questo delicato passaggio. Ora la priorità è lavorare al rilancio del marchio. Ci tengo a specificare che i dipendenti della casa editrice sono rimasti a lavorare con noi”.

Quale linea editoriale avete in mente per la nuova SEM?

“Abbiamo affidato il rilancio della casa editrice a Michele Rossi, arrivato nel nostro Gruppo a gennaio. Michele è stato nominato direttore editoriale i SEM. Delle importanti novità sono attese a partire da gennaio 2024, ma nel frattempo le uscite già programmate saranno numerose. La SEM che abbiamo conosciuto in questi anni ha fatto un lavoro egregio su molti fronti, ma forse un po’ dispersivo nella proposta. La nostra idea è quella di orientare la linea editoriale sui generi, per esplorarli e, si spera, anticiparli. SEM spazierà dalla narrativa italiana a quella internazionale, puntando su gialli, crime fiction, fantasy e dintorni. Ed esplorerà la varia e le nuove tendenze. Oltre che di SEM, ricordo che Rossi si occupa di altri progetti editoriali per il Gruppo”.

Veniamo al marchio Feltrinelli: a quali progetti state lavorando?

“Presentiamo in questi giorni a lettrici e lettori una nuova collana di tascabili, Le Stelle, che ospiterà grandi titoli del catalogo, con nuove prefazioni, e titoli non provenienti dal catalogo Feltrinelli. A questo proposito, ripubblichiamo Il cacciatore di aquiloni, dello scrittore statunitense di origine afghana Khaled Hosseini, uscito per la prima volta in Italia nel 2003 (da Piemme, ndr), con una nuova traduzione e una prefazione inedita dell’autore. E presto riproporremo anche E l’eco rispose dello stesso Hosseini. Sempre nelle Stelle torneranno in libreria Dalla parte delle bambine di Elena Gianini Belotti, con una nuova prefazione di Concita De Gregorio, Il grande Boh! di Jovanotti e successi di Chiara Gamberale e Michele Serra come Per dieci minuti e Gli sdraiati. Ci saranno poi una nuova edizione di Primavera silenziosa di Rachel Carson, con la prefazione di Paolo Giordano, e una nuova edizione per La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, in occasione del decennale del film premio Oscar. Con questa collana puntiamo a rivolgerci a un nuovo pubblico”.

E quali saranno i libri di punta nella seconda metà dell’anno?

“Tra gli altri, torneranno Isabel Allende, Umberto Galimberti, Paolo di Paolo (con Romanzo senza umani, ndr) e Filippo Timi. Pubblicheremo poi l’autobiografia di Werner Herzog, che in Germania ha avuto molto successo, e pubblicherà con Feltrinelli il suo nuovo libro Naomi Alderman, l’autrice di Ragazze elettriche, diventato una serie Amazon appena uscita. Prima, a luglio, ci sarà il debutto di Aurora Tamigio, autrice di una saga familiare siciliana in cui crediamo molto, che vede protagoniste tre generazioni di donne. Si intitola Il cognome delle donne“. E c’è infine un libro particolare in preparazione…”.

Quale?

“Dovrebbe uscire in autunno la biografia di Inge Feltrinelli firmata dal giornalista svizzero Marco Meier, che ha avuto modo di intervistarla e di fare molte ricerche. Si intitole La ragazza di Göttingen; racconterà la giovinezza di Inge fino all’incontro con Giangiacomo”.

Quanto agli altri marchi, su quali sviluppi state lavorando?

“Vogliamo rilanciare Apogeo e sostenere il prosieguo della crescita di Gribaudo, tra gli editori leader nelle pubblicazioni destinate all’età prescolare. Quanto a Crocetti, con Nicola Crocetti stiamo lavorando per dare sempre più forza alla proposta di poesia e narrativa della casa editrice, con la collana Mediterraeo che a breve ospiterà i racconti inediti di Ivo Andrić, e con un nuovo romanzo di Aleksandar Hemon in autunno. Quanto alla poesia, dopo il successo dello scorso anno dell’antologia curata dall’editore con Jovanotti, lo stesso Nicola Crocetti, con Davide Brullo, sta lavorando a una grande antologia della poesia di tutti i tempi, un volume di 1500 pagine previsto per fine 2023″.

Per chiudere, sono in arrivo acquisizioni di nuovi marchi da parte del Gruppo?

“Su questo fronte per ora non abbiamo annunci da fare”.