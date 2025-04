L’Italia Ospite d’Onore alla Fiera Internazionale del Libro di Salonicco

Con più di 50 relatori, 16 editori, tre mostre e un ampio programma culturale, l’Italia si presenta come Ospite d’Onore alla ventunesima Fiera Internazionale del Libro di Salonicco che si svolge presso il centro espositivo TIF-Helexpo dall’8 all’11 maggio. E lo fa – come si spiega nella presentazione – “riscoprendo la propria vicinanza alla Grecia sotto il segno del tema prescelto, Orizzonti vicini: proprio quegli orizzonti che da sempre i due Paesi condividono, indagati attraverso quel formidabile strumento di dialogo, riflessione, reciproca comprensione e incessante stimolo di idee che sono i libri“.

Resa possibile grazie al sostegno delle istituzioni italiane – il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Ambasciata d’Italia ad Atene e l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, il Ministero della Cultura con il Centro per il libro e la lettura – dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e alla collaborazione dell’AIE – Associazione Italiana Editori che si avvale dell’agenzia Ex Libris, la presenza del nostro Paese alla Fiera del Libro di Salonicco – la più rilevante in Grecia – “sarà un’occasione di conoscenza e promozione per l’editoria italiana, oltre che una nuova tappa di quel percorso virtuoso che da molti anni vede l’Italia ospite d’onore nelle principali fiere editoriali di tutto il mondo”.

Le parole di Paolo Cuculi, ambasciatore d’Italia ad Atene: “Si tratta di un’occasione di eccezionale visibilità per l’Italia in Grecia, che permette di celebrare la tradizione di intensi scambi culturali tra due Paesi che da sempre hanno saputo fare anche della letteratura un potente strumento di proiezione esterna e di dialogo. L’importante partecipazione di autori e di case editrici italiane a Salonicco testimonia la portata del reciproco interesse tra i due Paesi nel campo della cultura e dell’editoria, celebrando la profonda influenza che l’Italia è in grado di esprimere in tali ambiti”.

E quelle di Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Associazione Italiana Editori: “Dopo Italia Ospite d’Onore a Francoforte nel 2024, nel 2025 il nostro Paese è Ospite d’Onore in tre continenti. Lo è stato in Asia, alla Fiera di Taipei, lo sarà a maggio in Europa, qui a Salonicco, lo sarà poi a luglio in Sud America, a Lima. L’industria del libro italiana continua ostinatamente a costruire ponti e condivisione in un mondo dove la tentazione di alzare muri è sempre più forte. Con la Grecia condividiamo una lunga storia di esplorazioni e di accoglienza: il nostro sarà un incontro tra persone che condividono gli stessi valori”.

Ambasciatori del nostro Paese a Salonicco, come è tradizione della formula dei Guest of Honour alle fiere internazionali del libro, saranno gli autori. Dall’Italia arriveranno: Beatrice Bandiera, Marta Barone, Roberto Camurri, Silvia Ferrara, Andrea Franzoso, Luigi Guarnieri, Antonio Manzini, Andrea Marcolongo, Melania Mazzucco, Matteo Nucci, Aurelio Picca, Marco Steiner, Matteo Strukul e Stefano Sturloni. Ad animare i loro incontri saranno alcuni esponenti del mondo culturale di Italia e Grecia: Grigoris Becos, Dimitra Dotsi, Konstantina Evanghelou, Yannis Koukoulas, Dimitris Mamaloukas, Elissavet Menelaou, Francesco Neri, Anna Papastavrou, Efthimia Sinkollitou e Lemonia Vasvani.

Romanzieri e saggisti, dunque, divulgatori e illustratori, traduttori e giornalisti, ma non solo. All’interno del Padiglione italiano – allestito da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – dove si svolgeranno gli incontri in programma, saranno tante e diverse le figure impegnate nella valorizzazione dell’editoria nazionale in tutte le sue sfumature: operatori del mondo professionale (Valeria Agliuzzo, Valentina Alferj, LeeAnn Bortolussi, Maurizio De Rosa, Antonella Fabbrini, Bruno Giancarli, Livio Muci, Francesca Marastoni, Anna Pataki, Paola Seghi, Andreina Speciale), accademico (Ioannis Tsolkas, Fivos Ghikopoulos, Manuela Pellegrino), artistico e istituzionale (Costas Varatsos, Luigi De Luca) e letterario (Petros Markaris, Adonis Schiathas, Pierfranco Bruni). Un coro prezioso di voci che in quattro giorni cercherà di esplorare e rafforzare i tanti legami che esistono tra Italia e Grecia, sottolineandone le naturali differenze e offrendo ai visitatori una panoramica vivace e stimolante del mondo italiano del libro, valorizzata anche dalle tre mostre allestite per l’occasione e da altri numerosi eventi affiliati alla nostra presenza organizzati da parte greca.

Tema e Programma

Orizzonti vicini è il titolo del programma culturale con cui l’Italia arriva a Salonicco, 2perla della Grecia orientale, città che ancora oggi nella sua modernità porta le tracce dei tanti popoli che vi hanno abitato e l’hanno attraversata: dai macedoni ai romani, dai bizantini agli ottomani, dagli ebrei sefarditi ai greci”. Già questo è un primo orizzonte condiviso con l’Italia insieme a quel mar Mediterraneo “che li unisce e li separa, da secoli teatro di migrazione di popoli, di incontro di civiltà, ma anche infinito serbatoio di avventure per la fantasia dei narratori”.

Il programma si svilupperà attraverso quattro aree tematiche: Uno sguardo comune, in cui il punto di partenza sarà il rapporto tra Italia e Grecia; Oltre l’orizzonte, in cui si andrà in volo libero sui molteplici percorsi – individuali, collettivi, narrativi, saggistici – della letteratura e dell’editoria italiana contemporanea; Avventure di terra e di mare, in cui saranno racchiusi gli omaggi ad Andrea Camilleri (a 100 anni dalla nascita) e Hugo Pratt (a 30 anni dalla scomparsa), tra incontri, approfondimenti e mostre; e il Programma professionale, rivolto agli addetti ai lavori del mondo dell’editoria.

Uno sguardo comune, la sezione più direttamente legata ai rapporti tra i due Paesi, si aprirà con una lectio di Andrea Marcolongo, la più “greca” delle autrici italiane contemporanee, proseguirà con un dialogo sui segreti della traduzione tra Dimitra Dotsi (traduttrice in Grecia di molti autori italiani contemporanei) e Maurizio De Rosa (traduttore in Italia degli autori greci) e assumerà sfumature archeo-futuristiche con Silvia Ferrara, professore ordinario di civiltà egee all’Università di Bologna, che guiderà il pubblico alla scoperta del legame tra le scritture indecifrate e le moderne tecnologie. Altri due appuntamenti affronteranno invece il tema del mito da prospettive inedite: quello di Matteo Nucci, dedicato alla fragilità quale forza dell’eroe e quello di Aurelio Picca, un omaggio all’epica dello sport nella terra in cui sono nate le Olimpiadi. Luigi Guarnieri analizzerà la biografia del fuoriclasse della letteratura italiana che porta il legame italo-greco nella sua stessa biografia: Ugo Foscolo, mentre alla poesia sarà dedicato il reading M’illumino d’immenso, curato da Adonis Schiathas con letture di Pierfranco Bruni. Infine, un interessante rovesciamento di prospettive sarà quello offerto dal dialogo tra i principali italianisti delle università di Atene (Ioannis Tsolkas) e Salonicco (Fivos Ghikopoulos).

Oltre l’orizzonte è il filo conduttore della seconda sezione. Anche in questo caso, le prospettive e le interpretazioni saranno molteplici. Dagli Orizzonti in movimento al centro dell’incontro con Melania Mazzucco, scrittrice che nella sua produzione letteraria ha sempre seguito il filo rosso delle migrazioni e dell’esilio, alle frontiere che vengono continuamente abbattute dalle nuove voci della letteratura, rappresentate a Salonicco da Marta Barone e Roberto Camurri. Le colonne d’Ercole possono anche essere quelle che separano la pagina scritta da altri linguaggi creativi, attraversate più volte da Antonio Manzini – tra libri, cinema e tv – spesso in compagnia del suo personaggio più famoso, Rocco Schiavone e quelle al centro della ricerca artistica alla base dei libri illustrati di Beatrice Bandiera. E non sempre per raggiungerle bisogna colmare grandi distanze: a volte sono persino nascoste nel giardino di casa, come le foglie di cui parlerà Stefano Sturloni. Infine, il viaggio potrà avvenire anche sull’asse del tempo: per riscoprire il passato o reinventare il futuro. Autore di avventurosi romanzi storici, Matteo Strukul ci riporterà nella Venezia di Giacomo Casanova, lo scrittore, filosofo e gran seduttore fresco di trecentesimo compleanno (nacque il 2 aprile 1725). Con Andrea Franzoso si proverà invece ad andare al di là del bullismo, ragionando su una problematica sociale che ha tormentato generazioni di adolescenti.

Avventure di terra e di mare è il tributo a due autori che al superamento delle colonne d’Ercole hanno praticamente dedicato la carriera, tracciando nuove rotte creative e conquistando milioni di lettori in tutto il mondo: Andrea Camilleri e Hugo Pratt. Lo scrittore siciliano, di cui quest’anno ricorre il centesimo anniversario dalla nascita, sarà il protagonista di 100 di questi Montalbano. Omaggio ad Andrea Camilleri, una tavola rotonda che vedrà la partecipazione del grande scrittore greco Petros Markaris (padre del commissario Kostas Charitos, l’ideale gemello ellenico di Montalbano), di Anna Pataki della casa editrice Patakis (che pubblica in Grecia i romanzi di Camilleri) e di Valentina Alferj (che ne è stata storica assistente e agente letteraria). In occasione del trentennale dalla scomparsa di Hugo Pratt, invece, il creatore di Corto Maltese sarà raccontato da uno dei suoi collaboratori più stretti degli ultimi anni, lo scrittore Marco Steiner.

A completare il viaggio di Orizzonti vicini è il Programma professionale, in cui saranno raccolti appuntamenti tematici e approfondimenti sul mondo editoriale rivolti in particolare alla platea degli addetti ai lavori. Si partirà con l’incontro Identikit Italia: il mercato, le tendenze, le novità, fotografia dell’andamento del mercato dei libri in Italia presentato da Bruno Giancarli dell’AIE – Associazione Italiana Editori. Esponenti dei marchi editoriali dello stand collettivo si presenteranno ai colleghi greci in Intervista con gli editori, un format di domande-e-risposte introdotto da Paola Seghi (AIE) e in La costruzione del mito. Il ruolo culturale dell’editoria contemporanea (con LeeAnn Bortolussi, Andreina Speciale, Livio Muci, Valeria Agliuzzo e Antonella Fabbrini). Uno spazio speciale vedrà protagonista anche la Regione Puglia, da sempre storicamente, geograficamente e culturalmente legata alla Grecia.

Il Padiglione italiano

Nel centro espositivo TIF-Helexpo, l’Italia occuperà i 200 metri quadrati tradizionalmente assegnati al Paese Ospite d’Onore. All’interno del Padiglione italiano, allestito da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane saranno presenti uno spazio libreria gestito dalla libreria Konstantinidis con i libri degli autori italiani e uno “spazio professionale” riservato agli incontri b2b. Gli espositori italiani presenti saranno: Il Castoro, Erickson, Giunti Editore, IT Publishing, Reggio Children e Tomolo EdiGio’ Edizioni; con il sostegno della Regione Puglia anche Claudio Grenzi Editore, Les Flaneurs Edizioni, Kurumuny, Sfera Edizioni e Besa Muci. Saranno inoltre presenti a Salonicco all’interno del Fellowship Program organizzato dalla Fiera: Agenzia Alferj, Camelozampa, Feltrinelli/Crocetti, Garzanti, Giulio Einaudi Editore, Ischirè e Mondadori Libri.

Le Mostre

All’interno del Padiglione italiano i visitatori potranno ammirare la mostra I colori dell’antico – organizzata da Bologna Children’s Book Fair in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori e curata dall’Accademia Drosselmeier –, una rassegna di illustratrici e illustratori italiani che hanno dato nuove forme e nuovi colori al mondo classico, declinando il forte richiamo che l’arte antica ancora esercita secondo tecniche classiche e digitali e coloriture pop. Negli altri spazi della Fiera saranno allestite altre due mostre: Hugo Pratt: l’eredità, l’opera, la biografia – a cura di Patrizia Zanotti –, che omaggerà uno dei più grandi illustratori e creatori di fumetti al mondo attraverso 27 pannelli di grandi dimensioni a ripercorrerne la carriera; e Camilleri 1925-2025, che nell’ambito di Camilleri 100 – promosso dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Andrea Camilleri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Fondo Andrea Camilleri – valorizzerà vita, opere ed eredità del gigante letterario siciliano attraverso un percorso didattico fatto di testi, immagini e citazioni curato dal professor Giovanni Capecchi.