“Oltre”: con La Nuova Frontiera una collana Young Adult per tutte le età

Il centro del mondo racconta di un diciassettenne di nome Phil, che è anche la voce narrante, per cui il centro del mondo è la biblioteca di casa sua dove le storie cominciano e finiscono, ma in realtà il vero centro del mondo è la sua famiglia: l’eccentrica mamma Glass che colleziona amanti, il padre che è solo un numero nella lunga lista degli uomini di lei, la sorella gemella Dianne, inseparabile compagna di avventure, che con l’arrivo di Katja, che diventa la migliore amica di Phil, si allontanerà da lui sempre più. Il romanzo non racconta solo la scoperta della propria omosessualità, in quanto Phil sa già di esserlo, quanto la scoperta del primo amore: Phil non matura finché non si innamora perdutamente di Nicholas e sperimenta tutto il desiderio, la passione e la sofferenza del primo amore.

Nella primavera del 2023 uscirà poi Milly Vodović di Nastasia Rugani: è la storia di Milly, una dodicenne che non ha paura di niente. E che, soprattutto, non ha paura di affrontare Swan Cooper che bullizza suo fratello maggiore. Milly vive con la sua famiglia, originaria della Bosnia, a Birdtown, alla periferia di Plaines Rouges, in un’America razzista e crudele. “La regina Milly” si è inventata un mondo tutto suo in cui rifugiarsi, in comunione con la natura. Un mondo onirico e affascinante, ma anche terribile. Perché i mostri esistono davvero e Milly non sarà risparmiata. Quanto all’autrice, Rugani conosce bene i mostri: prima di diventare scrittrice sognava di essere una neurologa per eliminare i propri incubi, finché non ha deciso di trasformarli in storie. Lo ha fatto studiando alla Sorbona e scrivendo libri per ragazzi, ma non solo.