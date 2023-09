Lavorare nel mondo del libro? I tre master sull’editoria dell’Università Cattolica

Il neonato master “Children’s Books & Co. Editoria per ragazzi e crossmedialità” dell’Università Cattolica si aggiunge ai due già attivi: “Professione Editoria cartacea e digitale” e “Booktelling. Comunicare e vendere contenuti editoriali” – I particolari

Per chi sogna di lavorare nel mondo del libro e dell’editoria, come abbiamo raccontato nei mesi scorsi, l’Università Cattolica di Milano ora propone anche il nuovo master di primo livello Children’s Books & Co. Editoria per ragazzi e crossmedialità (in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair, da un’idea di Pierdomenico Baccalario e Book on a Tree).

Si tratta di un masterc aperto a laureati triennalisti e magistrali di ogni corso di studi e di ogni facoltà “con l’obiettivo di formare professionisti nella produzione e promozione di contenuti cartacei e digitali per bambini, ragazzi e young adult: scout, editor, agenti letterari, addetti ai diritti, alla gestione della produzione, alla comunicazione, alle vendite e al marketing, all’organizzazione di eventi, creativi impegnati nell’ideazione di libri e loro adattamenti per il cinema, le serie d’animazione, i podcast, i fumetti e i videogiochi”.

La scadenza delle iscrizioni per il nuovo Master è il 18 settembre.

Il master si affianca agli altri due già attivi, rivolti a tutti i settori editoriali e destinatari: il master di primo livello in Booktelling. Comunicare e vendere contenuti editoriali e quello di secondo livello in Professione editoria cartacea e digitale.

Il primo è focalizzato su comunicazione, promozione, vendita, agenzia letteraria, gestione diritti, adotta un’ottica internazionale, interdisciplinare e transmediale, ed è nato per formare le professioni più richieste in editoria (il 75% degli editori indica marketing e marketing online come area strategica, e subito dopo l’area commerciale e le vendite, secondo la Mappa delle professioni curata dal Salone del Libro di Torino con i Master in Editoria Unicatt e ALMED).

Il secondo, unico master in editoria di secondo livello in Italia, è erede del corso di Specialista editoriale della Scuola di Editoria del Piamarta di Milano, che dai primi anni Novanta forma alla progettazione e realizzazione di libri, ebook, audiolibri e contenuti digitali di qualità.

A completare l’offerta dell’Ateneo in ambito editoriale sono il profilo Critico-editoriale del curriculum “Lettere moderne” all’interno del corso di laurea triennale in “Lettere”, il profilo “Editoria e gestione dei beni librari” all’interno del corso di laurea magistrale in “Filologia moderna”; il Laboratorio di scrittura nell’ambito dell’insegnamento “Editoria libraria e multimediale” del corso di laurea triennale in “Lettere”; il corso di formazione continua “Il piacere della scrittura”.

La richiesta di queste professionalità da parte del mercato – come si spiega nella presentazione – è confermata dal placement dei diplomati ai master in Editoria dell’Ateneo. Ad esempio, “nel 2023 ai 53 allievi sono state proposte oltre 100 offerte di stage curriculare”.

I tre master, sottolineano i promotori, sono caratterizzati da approccio pratico, specializzazione, esercitazioni guidate da professionisti, stage, sostegno post diploma, e coinvolgono un network professionale di quasi 200 docenti, centinaia di aziende e circa mille ex allievi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito mastereditoria.unicatt.it

Inoltre, il 14 settembre, in largo Gemelli 1, a Milano, dalle ore 17 è in programma l’Open evening Master e Postlaurea.