Ragazze e ragazzi che leggono romanzi direttamente in inglese

Da un sondaggio che ha coinvolto lettrici e lettori spagnoli di ogni età emerge che, rispetto ad adulti e anziani, i giovani in molti casi tendono a preferire la lettura in lingua originale, vista la maggiore dimestichezza con l’inglese – I particolari

In occasione della Fiera del libro di Guadalajara 2024, il più importante quotidiano spagnolo, El País, insieme a Cadena SER e alla società 40dB, ha promosso un sondaggio sull’approccio alla lettura tra ragazze, ragazzi e adulti. Hanno risposto circa 2mila persone, appartenenti alla Generazione Z, ma anche adulti e anziani, ovviamente.

Tanti gli aspetti interessanti che emergono, in positivo e in negativo, come spesso avviene in queste indagini (qui la sintesi del quotidiano, con molte slide a disposizione che ben fotografano le differenze per fascia d’età).

Si va da dati più generali (il 25% degli intervistati e delle intervistate dichiara di leggere ogni giorno, il 30% ogni settimana, mentre il 18% dei partecipanti al sondaggio ammette di non leggere libri mai o quasi mai), al confronto con altri media (la lettura ha più successo di videogiochi e podcast, ma perde il confronto con la musica e la visione di film e serie in streaming, ad esempio).

Le lettrici, anche in questo sondaggio, superano i lettori in ogni fascia d’età, e il divario si allarga tra le over 60 e gli over 60.

E arriviamo a una delle slide più interessanti, che riprende un tema già affrontato anche lo scorso gennaio, a Venezia, nell’ambito del Seminario internazionale promosso Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri: le nuove generazioni di lettrici e lettori dimostrano una maggiore dimestichezza con la lettura in lingua inglese, e questo potrebbe presto diventare un problema per le case editrici non in lingua inglese (lo è già, ad esempio, in Olanda). Parliamo, non a caso, della cosiddetta “generazione Sally Rooney“, tra le autrici che, anche in Italia, molte lettrici tendono a comprare (e leggere) direttamente in inglese.

Tornando al sondaggio su lettrici e lettori spagnoli, non a caso, più del 55% dei giovani tra i 18 e i 27 anni tende a leggere direttamente in inglese, rispetto al 15% dei loro nonni. Ragazze e ragazzi, dunque, in diversi casi preferiscono la lettura in lingua originale. Certo, si tratta di un sondaggio, che riguarda un totale di 2mila lettrici e lettori, quindi di una statistica riferita a un pubblico limitato. Al tempo stesso, il tema c’è e spinge molte case editrici europee a interrogarsi.