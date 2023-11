In Italia le lettrici sempre più in netta maggioranza rispetto ai lettori, in particolare tra i più giovani

Quali fenomeni stanno emergendo nello scenario editoriale e potrebbero guidare il mercato italiano del libro nel 2024? In che modo la tecnologia sta producendo e produrrà cambiamenti sulle forme di approfondimento e di lettura? Torna il Rapporto dell’Osservatorio sul Futuro dell’Editoria (di Fondazione Feltrinelli e Gruppo Feltrinelli). Stando alla ricerca, in libreria è sempre più forte la presenza delle donne. In particolare, le adolescenti leggono nettamente di più dei loro coetanei. In ascesa generi come romance, gotico, fantasy ed erotico, più frammentato l’andamento di fumetti, manga e young adult. Cresce il peso di Instagram e TikTok e… – I particolari

Quali fenomeni stanno emergendo e potrebbero guidare il mercato italiano del libro nel 2024? In che modo la tecnologia sta producendo e produrrà cambiamenti sulle nostre forme di approfondimento e di lettura?

Parte da questi interrogativi il secondo Rapporto dell’Osservatorio sul Futuro dell’Editoria. Dopo il debutto dello scorso anno, l’edizione 2023 della ricerca viene presentata oggi alle 18.30 in occcasione di Bookcity Milano, in un incontro dal titolo Cosa leggeremo l’anno prossimo?, ospitato dalla Fondazione Feltrinelli, che ha ideato il Rapporto in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli.

Il rapporto nasce dunque dalla “volontà di intercettare, monitorare e analizzare le trasformazioni in corso nel perimetro della transizione digitale a cui anche il settore dell’editoria è esposto”.

Si divide in due sezioni, con il supporto, per la prima volta, dei dati delle Feltrinelli.

Tra i temi affrontati nei diversi capitoli, ad esempio troviamo: “editoria estrema. Conseguenze concrete della lettura immersiva”, “le interazioni lettore-macchina“, le “applicazioni dell’IA per comprendere la lettura“, “la nuova scrittura visiva. Risorse inedite per l’editoria dalla cultura digitale”, “italiano mainstream. Leggeremo e parleremo una lingua fluida?”; e ancora: “esistono ancora le istituzioni nell’editoria? Il rapporto tra marketing, critica e orientamenti dei lettori“.

Nel corso dell’appuntamento, previsti gli interventi di Alessandra Carra, amministratrice delegata del Gruppo, Carlo Antonelli, direttore Business International – Fiera Milano, Paolo Costa, docente dell’Università degli Studi di Pavia, Lorenzo Gigotti, head of content e co-founder NOT Nero Editions, e Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione.

DATI PARZIALI

Premessa: periodicamente l’Associazione Italiana Editori presenta i dati relativi all’intero mercato editoriale e all’evoluzione della lettura in Italia (qui gli ultimi, presentati da AIE alla Fiera del libro di Francoforte a ottobre, e qui quelli presentati al Salone del libro di Torino 2023, ndr).

A differenza dei dati di AIE, quelli proposti nel Rapporto dell’Osservatorio sul Futuro dell’Editoria sono inevitabilmente dati più parziali.

CRESCONO LE LETTRICI

Ma cosa ci dicono? Partiamo non da una novità, ma da una conferma: “in libreria è sempre più netta la presenza delle donne, quantificabile nella misura di due terzi rispetto al totale dei frequentatori”.

E CRESCONO GENERI COME ROMANCE, GOTICO, FANTASY ED EROTICO

Stando ai dati di Feltrinelli, inoltre, la fiction (sia che si parli di “narrativa d’autore” sia che ci si riferisca alla “narrativa di genere”) è in crescita. All’interno della “narrativa di genere”, in particolare, crescono romance, gotico, fantasy ed erotico (+ 38,18% nel 2023). Più frammentato l’andamento di fumetti, manga e Young Adult, “in severo arretramento nelle librerie fisiche” (- 11,44%) e “in leggera crescita nell’online” (+3,48%).

Per quanto riguarda la narrativa nel suo complesso, il 63,4% dei lettori è donna: una percentuale che sale al 70,38% se si considera solo la narrativa di genere; la percentuale di lettori uomini e donne si ribilancia invece nel giallo, dove le lettrici “scendono” al 58,31%.

LE ADOLESCENTI LEGGONO NETTAMENTE DI PIU’ RISPETTO AI LORO COETANEI

Spazio poi a un focus sui lettori e le lettrici più giovani. Anche qui “riscontra una maggiore propensione alla lettura nel pubblico femminile”. Il dato “più clamoroso” si registra nelle ragazze sotto i 18 anni di età, che nel 2023 hanno movimentato quasi il 75% degli acquisti relativi al loro segmento di età (nel 2021 era il 61%). Questo sbilanciamento a favore delle lettrici si conferma, seppure in maniera meno evidente, anche tra i 18 e i 24 anni, con la movimentazione di due terzi degli acquisti.

PIU’ RAGAZZE NELLE LIBRERIE FISICHE

In generale, nei giovani la preferenza ricade sugli acquisti online, seppure “nel 2023 il fenomeno mostri una decrescita rispetto al 2022 (17.21% rispetto al 18.17%)”. Le lettrici più giovani mostrano invece “una preferenza per gli acquisti nelle librerie fisiche (69,7%) rispetto all’online (66%)”. Stando ai dati di Feltrinelli, inoltre, la quota dei giovani nelle librerie fisiche è in aumento: tra i 18 e i 24 anni è quasi raddoppiata rispetto al 2021 e ora supera il 10%.

AL SUD ITALIA I GIOVANI INCIDONO DI PIU’ NELLE VENDITE

Veniamo a un altro dato: i giovani residenti al Sud e nelle Isole rappresentano una quota di mercato maggiore rispetto ai loro coetanei del Centro e nel Nord: un’evidenza che trova conferma nei dati Feltrinelli del retail sia fisico sia digitale. In queste Regioni, dove il pubblico di lettori over 35 si stima essere meno assiduo, la loro incidenza si rivela maggiore rispetto a quanto accade nelle altre Regioni. In tutta la Penisola, inoltre, la lettura tra i più giovani prevale nelle città più piccole: tra i minorenni, nei piccoli centri gli acquisti sono addirittura il doppio rispetto alle città più estese.

Ovviamente le giovani lettrici e i giovani lettori preferiscono la narrativa di genere, che sorpassa fumetto e young adult.

IL PESO DI INSTAGRAM E TIKTOK

Quanto all’utilizzo delle piattaforme social, “Instagram e TikTok si rivelano due nuovi motori di influenza nell’acquisto dei libri“. In un’ottica di ispirazione e “invito” alla lettura, Instagram, stando a questo rapporto, mostra di avere un peso raddoppiato rispetto a TikTok: “il 54% di chi dichiara di prendere spunto dai social per le scelte di lettura, ha trovato ispirazione proprio su Instagram, contro a un 26% di TikTok”. Di contro, TikTok nell’ultimo anno ha mostrato un incremento di trend di crescita molto più rapido: + 5 milioni di utenti.