Libri per bambini: ecco i finalisti del Premio Andersen 2025

Annunciati i libri scelti dalla giuria e dalla redazione della rivista Andersen per il Premio Andersen 2025: “Una selezione di titoli che rappresentano l’eccellenza della produzione editoriale per ragazzi in Italia nell’ultimo anno” – I finalisti divisi per categoria

In occasione della 62esima edizione della Bologna Children’s Book Fair, è arrivato l’annuncio dei finalisti del Premio Andersen 202 5 . I libri scelti dalla giuria e dalla redazione della rivista Andersen ­­– una selezione di titoli che rappresentano l’eccellenza della produzione editoriale per ragazzi in Italia nell’ultimo anno – sono stati annunciati presso The Content Café: uno sguardo alla produzione editoriale dell’anno, aspettando la proclamazione dei vincitori sabato 24 maggio a Genova, momento nel quale sarà assegnato anche il premio alla libreria dell’anno per ragazzi, intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso da AIE-Associazione Italiana Editori e Andersen.

Tra le novità di quest’anno, la nascita di un premio alla Miglior Traduzione, intitolato a Flora Bonetti e promosso da Strade-Sindacato Traduttori Editoriali e rivista Andersen. Una giuria combinata, composta da membri di Strade e della redazione di Andersen, sceglierà la migliore traduzione tra tutti i titoli finalisti al Premio.

L’ELENCO COMPLETO DEI FINALISTI

MIGLIOR LIBRO 0/3 ANNI

Sopra sotto fuori dentro di Fanny Pageaud, L’ippocampo

Micio macio di Carmen Savino, ill. di Pietro Barone, Bohem

Il piccolo fienile rosso di Kim Crumrine, Minibombo

MIGLIOR LIBRO 3/6 ANNI

Questa non è una carota di Dylan Hewitt, trad. a cura della redazione, Orecchio Acerbo

Se fossi Ugo di Sergio Olivotti e Giulia Pastorino, Corraini

Gatto Mo e gli amici del bosco di Yeonju Choi, trad. di Giuliana Parziale, Feltrinelli

MIGLIOR LIBRO 6/9 ANNI

Il libro che ti legge nella mente di Marianna Coppo, Quinto Quarto

Hedvig di Frida Nilsson, ill. di Ilaria Mancini, trad. di Laura Cangemi, LupoGuido

Niente draghi per Celeste! di Nikolaus Heidelbach e Ole Könnecke, trad. di Chiara Belliti, Beisler

MIGLIOR LIBRO 9/12 ANNI

Mostri di Stéphane Servant e Nicolas Zouliamis, trad. di Bérénice Capatti, Rizzoli

Il lupo di Saša Stanišic, ill. di Regina Kehn, trad. di Claudia Valentini, Iperborea

Martin lo scheletro di Triinu Laan, ill. di Marja-Liisa Plats, trad. di Daniele Monticelli, Sinnos

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 12 ANNI

Xenia contro il tempo di Lilith Moscon, ill. di Francesco Chiacchio, Emons

Luvi di Stefan Boonen, ill. di Dieter De Schutter, trad. di Laura Pignatti, Mondadori

Albero. Tavolo. Libro. di Lois Lowry, trad. di Dylan Rocknroll, 21lettere

MIGLIOR LIBRO OLTRE I 15 ANNI

Le degenerate di J. Albert Mann, trad. di Giuseppe Iacobaci, Uovonero

La formica rossa di Émilie Chazerand, trad. di Silvia Turato, La Nuova Frontiera

Poi prenderemo New York di Ellen Strömberg, trad. di Samanta K. Milton Knowles, Terre di Mezzo

MIGLIOR LIBRO DI DIVULGAZIONE

Storia vera dell’Italia nera di Marilena Umuhoza Delli, Piemme

Osserva smonta ricicla di Roberta Barzaghi, Emanuele Breveglieri e Giulia Bernardelli, Topipittori

La vita segreta di Joséphine Baker di Lélie Lesage, Giralangolo

MIGLIOR LIBRO FATTO AD ARTE

Notte magica di Sarah Cheveau, trad. di Camilla Diez, Fatatrac

Apri gli occhi di Claire Dé, Editoriale Scienza

Gira, pensa, guarda di Beau Gardner, La Margherita

MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO

L’amico inatteso di Ivan Canu e Gianni De Conno, Lapis

Il frutto rosso di Lee Gee Eun, trad. di Giuditta Campello, Emme Edizioni

Grazie di Icinori, trad. di Paolo Cesari, Orecchio Acerbo

MIGLIOR LIBRO SENZA PAROLE

Ö di Guridi, Kite

Il romanzo noir del giardino di Thierry Dedieu, Franco Cosimo Panini

Finestre di Lola Svetlova, Carthusia

MIGLIOR LIBRO A FUMETTI

I sette fratelli Cervi di Federico Attardo, BeccoGiallo

Il primo gatto nello spazio mangia la pizza! di Mac Barnett, ill. di Shawn Harris, trad. di Sara Ragusa, Terre di Mezzo

La prima volta di ogni cosa di Dan Santat, trad. di Laura Tenorini, Il Castoro

MIGLIOR LIBRO MAI PREMIATO

Dizionario di Babbo Natale di Grégoire Solotareff, trad. di Paola Parazzoli, Babalibri

I Tillerman di Cynthia Voigt, trad. di Marina Migliavacca, Il Barbagianni

La Giovanna a fumetti di Francesco Testa e Cristina Lastrego, Gallucci

L’immagine coordinata del Premio Andersen è firmata quest’anno da Alessandra Carli.

LA GIURIA DEL PREMIO ANDERSEN 2025

La giuria è composta dalla direzione della rivista ANDERSEN (Barbara Schiaffino, Walter Fochesato, Anselmo Roveda), lo staff redazionale di ANDERSEN coordinato da Martina Russo, la responsabile web e social della rivista ANDERSEN Mara Pace (giornalista e formatrice), Caterina Ramonda (formatrice sulla letteratura per ragazzi e sul plurilinguismo), Vera Salton (Libreria Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto), Pino Boero (già professore all’Università di Genova) e Carla Ida Salviati (studiosa di storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia).

La rivista e il Premio Andersen sono presenti, come da tradizione, al padiglione 26: presso lo stand A72 sarà disponibile in anteprima la rivista Andersen. Tra le pagine si troverà l’elenco dei finalisti del Premio Andersen 2024 accanto ad articoli di approfondimento, interviste e recensioni.

Nel mese di maggio verranno proclamati i vincitori di ciascuna categoria insieme ai premi dedicati ai migliori autori dell’anno, alle collane, ai progetti editoriali, ai protagonisti della cultura d’infanzia; il premio alla libreria per ragazzi dell’anno (intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso da AIE-Associazione Italiana Editori e rivista Andersen) e, da quest’anno, il Premio “Flora Bonetti” alla Miglior Traduzione, promosso da Strade-Sindacato Traduttori Editoriali e rivista Andersen.

Sabato 24 maggio nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale di Genova si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori e l’annuncio del SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” per il miglior libro dell’anno, votato da una giuria allargata di esperti tra i titoli che vincono nelle singole categorie.