Libri: i bestseller internazionali di inizio 2021

Le novità entrate nelle classifiche internazionali di febbraio 2021 trattano argomenti eterogenei da diverse prospettive, spaziando dal microcosmo personale alla storia dell’umanità.

In Francia Rien ne t’efface (2°, tr. it. Nulla può farti scomparire, di prossima pubblicazione per E/O) dell’autore bestseller Michel Bussi (La follia Mazzarino, Forse ho sognato troppo, Usciti di Senna, E/O) affronta in un romanzo ricco di suspense il tema potente della maternità attraverso l’ossessione di Maddi per un bambino sconosciuto che sembra il gemello di suo figlio, scomparso dieci anni prima.

Paradis perdus (3°) è il primo di otto volumi della saga La traversée des temps, il progetto ambizioso e titanico di raccontare la storia dell’umanità sotto forma di romanzo del drammaturgo e scrittore Eric-Emmanuel Schmitt (Concerto in memoria di un angelo, Madame Pylinska e il segreto di Chopin, Diario di un amore perduto, E/O). Un romanzo che dura 8000 anni, perché l’eroe Noam – Noè durante il diluvio – è immortale e attraversa tutte le epoche.

Julien Sandrel ha esordito come scrittore nel 2018 con il romanzo ‘feel good’ La chambre des merveilles (tr. it. La stanza delle meraviglie, Rizzoli) che ha ottenuto un successo internazionale folgorante. Vers le soleil (9°) è ambientato in Italia e incomincia il 14 agosto 2018 quando Tess, diretta in Toscana per raggiungere la figlia Sienna e lo zio Sacha per le vacanze, scompare sotto le macerie del Ponte Morandi di Genova. Questo evento drammatico fa crollare anche il castello di bugie che teneva insieme le relazioni familiari: perché Sacha non è lo zio della ragazza, ma un attore assunto anni prima per interpretare questo ruolo, e adesso deve decidere se abbandonare Sienna al suo destino o ascoltare il cuore e proteggerla.

Hard Land (1° in Germania) di Benedict Wells (La fine della solitudine, L’ultima estate, Salani) è la storia di un’estate indimenticabile e un omaggio ai film di formazione degli anni ‘80 come The Breakfast Club e Stand By Me. Ambientato in Missouri nel 1985, ha come protagonista il quindicenne Sam che, per sfuggire ai problemi di casa, trova un lavoretto estivo in un vecchio cinema. Come per magia, tutta la sua vita viene capovolta: fa amicizia, si innamora e non è più un estraneo poco appariscente. Fino a quando non succede qualcosa che lo costringe a crescere.

Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid (2°), primo romanzo della giornalista e saggista Alena Schröder, è una storia sulla ricerca delle radici familiari con protagonista la giovane Hannah, identificata insieme alla nonna come possibile erede di una collezione d’arte ebraica confiscata sotto il regime nazista.

Der Buchspazierer (10°, tr. it. L’uomo che portava a spasso i libri, di prossima pubblicazione per Giunti) di Carsten Henn si inserisce nel ricco filone di libri che parlano di altri libri (e di librerie). La sera dopo l’orario lavorativo, durante la sua passeggiata per le pittoresche strade della città, il libraio Carl Christian Kollhoff porta a casa dei clienti i libri che hanno ordinato. Queste persone sono quasi come amici per lui, e rappresentano il suo legame più importante con il mondo. Quando Kollhoff perde improvvisamente il lavoro, ci vuole il potere dei libri e di una bambina di nove anni affinché tutti loro trovino il coraggio di avvicinarsi l’un l’altro.

Grande viaggiatore, autore di romanzi e libri di viaggio, giornalista e notissimo animatore di una delle trasmissioni letterarie di maggior successo della tv olandese, Adriaan van Dis (Il vagabondo, Tradimento, Iperborea) ha posto il tema forte del rapporto sviluppo-sottosviluppo al centro della sua opera. KliFi (4°) è un romanzo speciale sul coraggio e la codardia in tempi di cambiamento. Ambientato nella futura Repubblica dei Paesi Bassi dopo una catastrofe climatica, esplora con grande umorismo le tensioni di una società che ha optato per l’ordine e la disciplina e che si piega alle regole imposte.

È diventato un caso nazionale Ik ga leven (“Io vivrò”), il romanzo autobiografico di Lale Gül in cui la ventitreenne turca emigrata in Olanda critica il modo in cui vengono educate le ragazze di religione islamica (cresciute “come piante d’appartamento”) ed esprime tutto il disagio di una comunità che per seguire le regole coraniche si auto-segrega. Dopo un’apparizione televisiva, la famiglia e la comunità hanno minacciato la ragazza di morte, mentre politici e giornalisti di vari orientamenti hanno scritto un appello in sua difesa.

The Sanatorium è il romanzo di esordio di Sarah Pearse entrato prepotentemente in classifica nel Regno Unito (3°) e negli Stati Uniti (4°). Un thriller gotico ambientato in un ex sanatorio nelle Alpi svizzere, ristrutturato in hotel minimalista a cinque stelle, su cui circolano voci inquietanti e dove in una notte tempestosa due donne scompaiono.

A Court of Silver Flames (8° nel Regno Unito, 2° negli Stati Uniti, tr. it. La corte di fiamme e argento, Mondadori) è il nuovo episodio della saga fantasy romantica La corte di rose e spine di Sarah J Maas.

Intemperie (Salani), il primo romanzo di Jesús Carrasco, è stato la rivelazione dell’editoria spagnola nel 2013, venduto in quattordici Paesi e vincitore di numerosi premi. La terra che calpestiamo (Ponte alle Grazie) ha vinto il prestigioso Premio letterario dell’Unione Europea 2016. Il suo nuovo romanzo Llévame a casa (3°) affronta il tema della malattia e della morte dei genitori quando i figli vivono la propria vita lontano da casa. Juan torna da Edimburgo in una cittadina della Mancia per partecipare al funerale di suo padre, con l’intenzione di tornare quanto prima alla sua vita. Ma la sorella gli comunica che la madre soffre di Alzheimer e sarà lui a doversene occupare, perché lei deve trasferirsi negli Stati Uniti per lavoro. Una notizia bomba che esplode al rallentatore nella mente di Juan, che fatica a rendersi conto del cambiamento radicale che sta arrivando nella sua vita.

Un corazón entre tú y yo è il sesto episodio della serie romantica Las Guerreras Maxwell di Megan Maxwell (Chiedimi quello che vuoi, Ora e per sempre, Lasciami andare via, Newton Compton Editori), una storia sul darsi una nuova possibilità in amore dopo una triste perdita, per vivere e andare avanti senza per questo dimenticare.

Mu Gua Huang è un’autrice cinese di romanzi online danmei (letteralmente “indulgere nella bellezza”), un genere letterario tipicamente creato da e rivolto a un pubblico femminile con storie fortemente romanticizzate riguardanti le relazioni sentimentali. La sua nuova serie Zhè tí chāo gāngle (8° e 10°) di ambientazione scolastica ha per protagonisti Xu Sheng, selvaggiamente e orgogliosamente indisciplinato, e il “dio degli esami” Shao Zhan, studente modello freddo e inavvicinabile. Due antagonisti che un incidente costringerà a conoscersi.

Anche Nán hōng (6°) di Zhu Yi è ambientato a scuola ed è arrivato in libreria dopo il successo online.

Negli Stati Uniti, ingresso al 1° posto per The Four Winds (tr. it. I venti di sabbia, Mondadori) di Kristin Hannah (L’estate in cui imparammo a volare, Come neve che cade, Mondadori), un ritratto dell’America e del Sogno Americano visto attraverso gli occhi di una donna indomabile il cui coraggio e sacrificio arriveranno a definire una generazione.

Nella saggistica, entra in classifica nel Regno Unito e in Germania How to Avoid a Climate Disaster (tr. it. Clima. Come evitare un disastro, La nave di Teseo) in cui Bill Gates spiega perché bisogna mirare ad azzerare le emissioni di gas serra e presenta le sue soluzioni per raggiungere questo obiettivo.

Per concludere, due libri sul Covid-19 a un anno dall’inizio della pandemia: Covid-19: carnets de guerre (10° in Francia) di Didier Raoult, il cui sottotitolo Le plus grand scandale sanitaire du XXIe siècle ben sintetizza il punto di vista del direttore dell’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée infection di Marsiglia; e Viral (7° in Spagna) di Juan Fueyo, Professore presso il Dipartimento di Neuro-Oncologia dell’Università di Houston, che racconta la storia dell’eterna lotta dell’umanità contro i virus da una prospettiva scientifica, biologica e medica, arricchita da aneddoti storici, filosofici, artistici e letterari.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.