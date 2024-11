“Percorsi inusuali e nuovi cammini del sapere”: al debutto in libreria 4 collane del Touring Club Italiano

“Le nuove collane, fedeli alla nostra vocazione, disegneranno nuovi percorsi nello spazio e nella filosofia del viaggio, saranno bussole per capire il mondo contemporaneo, strumenti per esplorare paesaggi e luoghi…”. Debuttano in libreria le prime uscite delle nuove iniziative editoriali del Touring Club Italiano: Andante, Arcipelago, Agorà e Fuoricampo – I particolari

Ad aprile 2024 parlavamo dei nuovi progetti editoriali del Touring Club Italiano (con questa intervista al direttore editoriale Ottavio Di Brizzi).

Dopo la rivista-libro Mappe, il Touring Club ora propone nelle librerie “una nuova piattaforma editoriale, organica e riconoscibile”, che si espande con quattro nuove collane: “Sono saggi sullo spazio e la filosofia del viaggio, nello spirito dei luoghi e tra le intricate geografie del contemporaneo”.

“L’idea” – spiegano dalla casa editrice – “è quella di disegnare percorsi inusuali e indicare nuovi cammini del sapere”. A parlare delle quattro collane (Andante, Arcipelago, Agorà e Fuoricampo) è lo stesso Di Brizzi: “Andante è dedicato a libri di saggistica narrativa, ma anche di divulgazione scientifica, per usare la geografia come metodo di rappresentazione del reale. I saggi della collana Arcipelago affrontano i grandi nodi della contemporaneità su temi legati al turismo, alla cultura, al cibo, per affinare i sensi e sviluppare l’immaginazione. E poi ancora con Agorà pubblichiamo agili testi, interventi, pamphlet tra mente e ambiente, politica e arti, riflessioni pronte a stimolare confronti e idee. Ultima è Fuoricampo che sperimenta con linguaggi ibridi, atlanti, graphic novel, proposte figlie della cultura digitale”.

“L’ambizione è creare e ampliare una piattaforma editoriale perfettamente in linea con lo spirito del Touring Club. Le nuove collane, fedeli alla nostra vocazione, disegneranno nuovi percorsi nello spazio e nella filosofia del viaggio, saranno bussole per capire il mondo contemporaneo, strumenti per esplorare paesaggi e luoghi”, sottolinea a sua volta Franco Iseppi, Presidente Touring Club Italiano.

LE PRIME USCITE DELLE 4 COLLANE

E veniamo alle prime uscite: temi caldi quelli affrontati da Franco Farinelli in Il paesaggio che ci riguarda, che riflette sull’urgenza di tornare a parlare di paesaggio come metodo di conoscenza del mondo. È invece un incrocio tra reportage, graphic novel e saggio La faglia di Guillermo Abril e Carlos Spottorno, che racconta il confine tra l’Alto Adige e Tirolo tra eredità belliche e questioni linguistiche (entrambi disponibili dal 22 novembre).

Si intitola Sentieri sull’acqua – Le origini della cartografia e la nuova immagine del mondo e uscirà il 29 novembre il volume della storica Sara Caputo, che esplora la storia moderna attraverso la geografia e l’immaginario. Pensa come mangi – Una filosofia globale del cibo di Julian Baggini, in uscita sempre il 29 novembre, è invece un manuale di sopravvivenza alle sfide alimentari del XXI secolo, un saggio “che stimola riflessioni impreviste su ciò che mettiamo nei nostri piatti”.