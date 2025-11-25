Libri: i social secondi solo alla tv per capacità di influenzare gli acquisti…

I social network “scalano” la classifica dei media che più influenzerebbero gli italiani nell’acquisto dei libri. Aumenterebbe dunque il peso di booktoker e bookinfluencer, e solo la televisione avrebbe un impatto maggiore. A seguire podcast e radio, davanti a giornali e inserti culturali. La ricerca presentata a “Più libri più liberi 2025” il 6 dicembre

“I social network scalano la classifica dei media che più influenzano gli italiani nell’acquisto dei libri: dichiara di aver scelto almeno un titolo da comprare negli ultimi dodici mesi sulla base dei suggerimenti di booktoker e bookinfluencer o altri contenuti sui social il 20% della popolazione 15-74 anni. Meglio fa solo la televisione, con il 24%. A seguire i podcast (15%), la radio (15%) e quindi giornali e inserti culturali (13%)”.

I dati completi su come i media influenzano le scelte di lettori e acquirenti saranno presentati il 6 dicembre a Roma, all’interno del programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola dell’EUR, durante l’incontro La forma del libro: booksthetic, collezionismo e nuove comunità di lettura, in Sala Aldus alle 15.30. Intervengono: Loredana Baldinucci (Il Castoro OFF), Mario Bonaldi (Blackie Edizioni), Vincenzo Campo (Edizioni Henry Beyle). Modera Elisa Buletti (del Giornale della Libreria).

Nello stesso giorno altri due incontri saranno dedicati all’editoria turistica e ai nuovi generi del romanzo. Gli editori che stanno reinventando il libro di viaggio si tiene alle 13.30 in Sala Aldus, intervengono Vittorio Anastasia (Ediciclo), Pietro Biancardi (The Passenger/Iperborea), Mauro Morellini (Morellini editore), Giulio Perrone (Perrone editore). Modera Samuele Cafasso (del Giornale della Libreria).

A seguire, ore 14.30 in Sala Aldus, spazio a È l’ora dei romanzi di de-formazione?, un’occasione per “osservare la narrativa che cambia pelle nell’era delle traiettorie spezzate e delle identità mutevoli”. Intervengono Eugenia Dubini (NN Edizioni), Tiziana Triana (Fandango Libri) e Tiziano Cancelli (Mercurio Books). Modera Alessandra Rotondo (del Giornale della Libreria).