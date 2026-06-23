Editoria, tv e intelligenza artificiale: a Torino tre nuovi Master per la Scuola Holden

“Il lavoro editoriale: l’arte di scegliere le storie”, “Scrivere per la tv: lo sviluppo dei format” e “Narrazioni per il digitale: intelligenza artificiale, creatività umana”: la Scuola Holden presenta tre nuovi master (in presenza a Torino dall’autunno), pensati per “formare figure capaci di interpretare il proprio settore attraverso una visione autoriale e trasversale”. Realizzati in collaborazione con Feltrinelli Editore, Omnicom Media e Blu Yazmine, prevedono stage per i partecipanti – I particolari

Come abbiamo raccontato a febbraio, la Scuola Holden (dal 2024 al 100% di proprietà del Gruppo Feltrinelli) ha avviato una fase di rinnovamento.

Ad ampliare il piano formativo, ad esempio, stanno per arrivare i già annunciati “tre Master Executive“, progettati “per accompagnare la persona sia nella propria crescita personale sia negli interessi professionali, con l’obiettivo di sviluppare quelle competenze trasversali sempre più richieste dalle rapide trasformazioni della società e del mondo del lavoro”.

I tre percorsi professionalizzanti nascono dalla sinergia tra la Holden, Feltrinelli Editore (per l’editoria), Omnicom Media (per la comunicazione digitale) e Blu Yazmine (per la scrittura in ambito televisivo).

L’obiettivo dei tre Master di Alta Formazione è “formare figure capaci di interpretare il proprio settore attraverso una visione autoriale e trasversale“. Oggi, infatti, “chiunque voglia dedicarsi alla narrazione non può prescindere dalla capacità di leggere il presente, comprendendo le dinamiche sociali, culturali e tecnologiche che ridefiniscono continuamente il nostro modo di muoverci nel mondo”.

Per questo, “accanto agli insegnamenti più verticali e all’apprendimento di tecniche e strumenti professionali, ogni percorso è attraversato da discipline che costituiscono il cuore didattico della Scuola Holden, come Intensità, un insegnamento che coinvolge il corpo nelle sue diverse forme espressive, prima ancora dell’oggetto narrativo: un approccio che unisce pratica e immaginazione, tecnica e sensibilità”.

I tre Master

Il Master Il lavoro editoriale: l’arte di scegliere le storie, in collaborazione con Feltrinelli Editore, “ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di riconoscere il potenziale di una storia e accompagnarne lo sviluppo attraverso linguaggi, piattaforme e formati differenti”. Tra i docenti: Gianluca Foglia, direttore editoriale del Gruppo Feltrinelli, Michele Rossi, direttore editoriale di SEM, Eleonora Sottili, scrittrice e collaboratrice per Einaudi. Al termine del percorso, le competenze acquisite potranno essere applicate in ruoli quali editor, redattore, coordinatore editoriale, revisore, addetto stampa, “figure sempre più chiamate a coniugare sensibilità narrativa, visione strategica e conoscenza dei processi editoriali”.

Scrivere per la tv: lo sviluppo dei format, in collaborazione con la società di produzione Blu Yazmine, parte del gruppo Eagle Pictures, è il percorso formativo pensato “per chi vuole trasformare idee e intuizioni narrative in progetti televisivi capaci di dialogare con il mercato contemporaneo”. Il percorso punta a formare “autrici e autori di intrattenimento in grado di lavorare all’interno di factory creative e team editoriali già strutturati, contribuendo allo sviluppo di programmi e format destinati a broadcaster e piattaforme”. Nel team docente Andrea Fabiano, già direttore Rai e responsabile editoriale di Viva RaiPlay, dal 2023 CCO (chief content officer) della società di produzione televisiva Blu Yazmine; Cristiano Rinaldi, autore di talent come X Factor e The Voice, capoprogetto di molti reality adventure come Pechino Express, l’Isola dei Famosi e il recente Money Road, tra i pochissimi autori italiani ad aver creato, realizzato e venduto al mercato estero format originali come Shopping Night e Undressed; e l’autrice Katiuscia Salerno, ideatrice di format originali come La MalaEducaXXXion, Il GrandeFreddo, Un Palco per Due, e parte del team di autori dei programmi come Temptation Island e La Porta Magica.

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Narrazioni per il digitale: intelligenza artificiale, creatività umana è il Master realizzato in collaborazione con Omnicom Media, “per esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale e degli strumenti digitali all’interno di un approccio centrato sulla creatività umana”. Tra i docenti, la ricercatrice Alice Avallone, direttrice dell’osservatorio di antropologia digitale BUNS – BeUnsocial ed esperta di small data e trend, Emanuele Giraldi, managing director dell’agenzia Hearts & Science, e Mafe De Baggis, digital media strategist ed esperta di intelligenza artificiale.

In presenza a Torino dall’autunno 2026 (previsti stage)

I tre Master prendono avvio nell’autunno 2026 e si svolgono in modalità presenziale a Torino. I percorsi sono a numero chiuso, con un massimo di 15 partecipanti ciascuno, e prevedono un totale di 210 ore di lezioni distribuite nell’arco di sei mesi. Possono accedere candidati e candidate in possesso di una laurea di primo livello, preferibilmente con esperienze già maturate nei settori affini ai percorsi formativi. A fine percorso, la Scuola Holden offre la possibilità di accedere a stage lavorativi.

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