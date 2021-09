20 anni di Nutrimenti: la casa editrice affida la narrativa italiana ad Alessandro Mari e lancia un podcast

Per festeggiare i vent’anni dalla sua fondazione, la casa editrice romana Nutrimenti lancia una campagna di promozione sui libri in catalogo, dà il via a un nuovo corso della narrativa italiana e inaugura il podcast “VentiNutrimenti” – I dettagli

La casa editrice Nutrimenti, nata a Roma nell’autunno del 2001, nei suoi primi 20 anni di storia ha pubblicato oltre cinquecento titoli, fra narrativa, saggistica e libri sul mare e la vela. Molto sono stati gli autori stranieri tradotti per la prima volta in Italia, e gli autori italiani lanciati e i premi (fra i più recenti, il Campiello Opera Prima 2021 vinto da Daniela Gambaro con la raccolta di racconti Dieci storie quasi vere).

Per festeggiare il ventennale, il catalogo Nutrimenti, con la sola eccezione dei titoli usciti negli ultimi sei mesi, fino al 19 ottobre sarà in promozione nelle librerie con lo sconto del 20%.

La casa editrice ha inoltre annunciato l’avvio di un nuovo corso e di un potenziamento della narrativa italiana, affidata ad Alessandro Mari: la nuova avventura sarà inaugurata da Emersione, il ritorno alla narrativa dopo dieci anni di Benedetta Palmieri, in uscita il 14 ottobre.

Il suo libro e gli obiettivi dell’intero progetto saranno presentati al Salone del libro di Torino il 15 ottobre alle ore 18:15, durante un incontro presso il Caffè letterario che si terrà insieme ad Alessandro Mari, Andrea Palombi e Alberto Rollo.

Altra novità in arrivo è il podcast VentiNutrimenti: una serie di conversazioni su temi cari alla casa editrice e su grandi questioni del nostro tempo. Il ruolo della letteratura nella costruzione dell’Europa e di una nuova identità europea, il rapporto tra donne, femminismo e scrittura, il ruolo dell’editor e lo scouting in editoria, la crisi ambientale, il giornalismo d’inchiesta e i misteri d’Italia saranno quindi alcuni fra gli argomenti affrontati, nel corso delle puntate, da autori e giornalisti che hanno accompagnato in questi anni il percorso di Nutrimenti. Il podcast sarà disponibile su Spotify e in versione integrale sul sito www.nutrimenti.net.