Ecco la cinquina del Premio Campiello 2021

E’ stata votata dalla “giuria dei letterati”, da quest’anno presieduta da Walter Veltroni, la cinquina del premio Campiello 2021 (tra circa 300 candidati), giunto alle 59edizione, e organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto.

Ecco i nomi delle opere, degli autori e delle autrici in finale (ancora una volta, al Campiello non mancano le sorprese): Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli); l’autore e traduttore Paolo Nori con Sanguina ancora (Mondadori); Paolo Malaguti con Se l’acqua ride (Einaudi); Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) e Carmen Pellegrino con La felicità degli altri (La Nave di Teseo).

Sia Bajani sia Caminito corrono anche per entrare in cinquina al Premio Strega.

Il Premio Campiello Opera Prima è invece andato alla raccolta di racconti Dieci storie quasi vere di Daniela Gambaro (Nutrimenti), con la seguente motivazione: “Una scrittura che si fa partecipe, senza mai abdicare al rigore nel modulare gli accenti di commozione, malinconia e ironia propri di ciascuna storia”.

Sarà Andrea Delogu a condurre la serata finale del Premio, che si terrà sabato 4 settembre per la prima volta all’Arsenale di Venezia. Un debutto in un luogo iconico. Delogu presenterà per la seconda volta la cerimonia di premiazione del vincitore del Campiello 2021, che verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 5 sabato 4 settembre dalle ore 21:15. La finale sarà inoltre visibile in mondovisione attraverso Rai Italia, il canale Rai che si rivolge a decine di migliaia di spettatori.