Pesa soprattutto sui piccoli editori la flessione del mercato del libro trade, mentre i grandi gruppi restano in territorio positivo, con una piccola crescita (+0,3%). In ascesa le librerie fisiche e la narrativa, mentre calano le vendite online. Segno meno per la saggistica, per i fumetti e per i libri per bambini e ragazzi – Ecco gli ultimi dati sull’editoria presentati a Più libri più liberi 2024

Pesa soprattutto sui piccoli editori la flessione del mercato del libro trade (narrativa e saggistica venduta nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione) che nei primi dieci mesi del 2024 registra complessivamente un -1,1% nel valore delle vendite (circa 12 milioni di euro di minor spesa) e –2,1% delle copie (1,7 milioni circa le copie acquistate in meno).

Gli editori fino a un milione di euro di venduto nei canali trade perdono infatti un -4,9%, quelli tra uno e cinque milioni di venduto un -3,6%, gli editori oltre i cinque milioni di venduto un -0,7%. I grandi gruppi restano in territorio positivo, con una crescita del +0,3%: la loro quota di mercato cresce e si attesta al 53,3%, quella degli editori medio e piccoli al 46,7%.

I dati su rilevazioni NielsenIQ – GfK sono stati discussi durante l’incontro di apertura del programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori e in programma fino all’8 dicembre alla Nuvola a Roma.

“Gli editori italiani si apprestano a chiudere un 2024 difficile non solo a causa della congiuntura, ma anche per il mancato rinnovo o la modifica di strumenti di sostegno alla domanda che bene avevano funzionato negli anni precedenti – ha spiegato il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta –. Il ripristino dei finanziamenti speciali per le biblioteche pari a 30 milioni l’anno annunciato dal ministro Alessandro Giuli è un primo segnale che arriva dal governo verso un necessario cambio di rotta. Ma chiediamo al ministro un ulteriore impegno, soprattutto sul fronte delle carte Cultura e del Merito per i neo-diciottenni, che non stanno funzionando come dovrebbero. E più attenzione proprio a chi più sente questo momento di crisi e quindi deve essere accompagnato e sostenuto con maggiore forza”.

“I dati confermano il momento di difficoltà per i piccoli editori – aggiunge Lorenzo Armando, presidente del Gruppo Piccoli editori di AIE – che hanno bisogno di politiche pubbliche industriali dedicate che siano efficaci e che permettano loro di continuare ad alimentare con le loro proposte il mercato. Serve anche uno sforzo di efficientamento della filiera. Il mercato editoriale ha nella coesistenza di piccole realtà e grandi gruppi una delle basi del pluralismo e del suo corretto funzionamento, a tutto vantaggio dei lettori. Basta girare per gli stand di questa Fiera per toccare con mano quanta parte dell’offerta editoriale, quante storie e idee sia necessario preservare”.

Sono intervenuti, moderati da Sabina Minardi (L’Espresso) e dopo l’illustrazione dei dati da parte di Giovanni Peresson (ufficio studi AIE), Carlo Gallucci (Gallucci editore) e Gianluca Mazzitelli (Gruppo editoriale Mauri Spagnol).

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Crescono le librerie fisiche, calano le vendite online

Per quanto riguarda i canali di vendita (questi dati non sono forniti da NielsenIQ-GfK, ma sono rielaborazioni di AIE su dati di fonte diversa), crescono ancora le librerie fisiche raggiungendo quota 54,5% del mercato nei primi dieci mesi del 2024, l’online cala al 40,9% e continua la crisi della grande distribuzione (4,6%).

Generi: solo la narrativa in positivo. Segno meno per saggistica, fumetti e libri per bambini

Per quanto riguarda i generi, solo la narrativa è in territorio positivo: quella italiana cresce del 6,1%, quella di autore straniero dell’1,3%. La saggistica specialistica perde invece il – 5,6%, i fumetti il -5%, la manualistica il -2,9%, la saggistica generale il -2,6% e i libri per bambini e ragazzi il -1,2%.

Sono numeri che si riflettono nella top 10, dove si trovano ben otto romanzi (sei di autori italiani). La top 10 degli editori con venduto sotto i 5 milioni di euro è invece dominata da saggistica e romance.