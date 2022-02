Riscoprire gli autori dimenticati protagonisti nelle riviste letterarie dell’800 e del ‘900

Al debutto “Vite Subacquee”, newsletter mensile del Rifugio dell’Ircocervo dedicata al recupero degli autori che hanno fatto la storia delle riviste letterarie in Italia e che oggi sono stati dimenticati.

Ogni numero conterrà un racconto originariamente apparso su una rivista letteraria dell’800 o ‘900, con un approfondimento per riscoprire chi l’ha scritto e per conoscere la rivista su cui è comparso. È possibile iscriversi sul sito.

Il nome del progetto è ispirato alla Premessa al primo numero della rivista Mercurio, scritta da Alba de Céspedes e introdotta dal folgorante incipit “Usciamo come da una vita subacquea”. Era il 1944 e oggi, 78 anni dopo, “emergiamo di nuovo da un momento storico in cui ‘ogni energia intellettuale ha dovuto operare in una zona d’aria condizionata, a prezzo di ritentamenti, deviazioni, mutilazioni’. È facile condividere dunque, dalle parole di de Céspedes, l’esigenza di ‘ricollegarsi al cerchio universale’: recuperare un passato che faccia da ponte per interpretare il presente è il modo che la redazione ha scelto per raggiungere questo obiettivo”, spiegano dalla rivista.