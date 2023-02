“Di ribelli c’è sempre bisogno”: scarica gratuitamente il nuovo numero della rivista Il Libraio

Di ribelli c’è sempre bisogno

Rula Jebreal porta sulle spalle un’esperienza umana straordinaria. Da un orfanotrofio di Gerusalemme – al quale era stata affidata dopo che la madre si era tolta la vita in seguito a violenze impunite in una società ferocemente patriarcale – riesce a espatriare e laurearsi grazie a una borsa di studio e diventa una giornalista combattiva, apprezzata e richiesta in tutto il mondo. Dopo il successo di Il cambiamento che meritiamo, torna in libreria con Le ribelli che stanno cambiando il mondo, tante storie di donne eccezionali che, ognuna secondo i mezzi, le possibilità e le difficoltà dati delle società in cui vivono, stanno facendo la Storia e la differenza. Donne che hanno condiviso con lei il significato profondo della loro lotta: scienziate, artiste, atlete, chef stellate che spostano le frontiere dell’universo femminile e giornaliste e ribelli che ogni giorno rischiano la vita sfidando i regimi autoritari.

La vicenda ucraina ci ha fatto rapidamente dimenticare il dramma delle giovani donne di Kabul, cresciute con una promessa di libertà e ora imprigionate in un ottuso medioevo. A questi squilibri si aggiunge la violenta repressione iraniana. È in corso una grande battaglia mondiale tra democrazie e regimi e a farne le spese sono sempre le fasce più deboli. Ma anche nelle democrazie ci sono ancora i segni di un lungo passato maschilista. Gherardo Colombo ha alle spalle una grande esperienza della nostra società, partita dalle inchieste che hanno segnato la storia del nostro Paese e approdata al costante impegno per riflettere sulla legalità come patto sociale nelle scuole, nei convegni e nelle assemblee in cui è chiamato in ruolo di garante. Ora ci offre con Anticostituzione un ritratto della nostra costituzione. Non quella scritta ma quella di fatto praticata. Non si passa da un giorno all’altro da un regime a un sistema democratico perché viene promulgata la costituzione, ma non è nemmeno normale che dopo più di 70 anni si sia ancora indietro al punto che ad esempio l’articolo 2 di fatto venga così applicato: «la Repubblica riconosce e garantisce alcuni diritti inviolabili dell’uomo (e – in misura lievemente minore – della donna)».

Anche la narrativa fa la sua parte per farci vivere sulla nostra pelle questi temi.

Coinvolgente La portalettere di Francesca Giannone, un romanzo nel quale la protagonista del Nord si trasferisce negli anni ’30 a casa del marito nel Salento, ma non accetta le regole maschiliste non scritte che la vorrebbero sottomessa.

La nascita e la morte e in sostanza la cura appartengono alle donne, ci ricorda Ilaria Tuti, autrice del fortunato libro dal quale è tratta la serie TV Fiori sopra l’inferno. Ne è prova anche il romanzo di esordio di Sara Gambazza, Ci sono mani che odorano di buono, un racconto che ci insegna come qualsiasi esistenza può essere salvata dall’amore e dalla cura per gli altri. Ed è incredibile la storia che ci racconta Ritanna Armeni in Il secondo piano, la storia di un convento che, durante la seconda guerra mondiale, deve ospitare un ospedale tedesco e allo stesso tempo alcune famiglie del ghetto sfuggite al rastrellamento. Di rara grandezza, sempre in tema, le gesta di Nicholas Winton, un banchiere inglese che nel 1938 salva da morte certa centinaia di bambini in una Praga stretta nella morsa nazista. Dopo aver compiuto questo miracolo non lo racconterà a nessuno, nemmeno a sua moglie, finché non sarà la BBC a far emergere lo Schindler inglese e Fabiano Massimi a immortalarlo in un appassionante romanzo: Se esiste un perdono.

Grandi ritorni nell’area thriller e noir: Gian Andrea Cerone, Marco Vichi con Leonardo Gori, Roberto Costantini, Charlotte Link e Roberto Centazzo, una garanzia per i loro fedeli lettori.

Un ultimo esordio, sorprendente, da una penna giovane ma autorevole, quella di Matteo Porru, vincitore nel 2019 del premio Campiello Giovani. Ben tornata all’amatissima Chiara Gamberale, con un romanzo per i ragazzi.