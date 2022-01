Torna la rivista “The Florence Review”: il bando

Un bando per la selezione di testi per il primo numero della nuova serie della rivista “The Florence Review” – I particolari

Sono aperte le candidature ai bandi per la selezione di racconti e testi poetici inediti che saranno pubblicati sul primo numero della rivista The Florence Review, ispirati alla parola “orizzonte” e con uscita prevista per maggio 2022.

La nuova serie, edita da Le Lettere, rinnova il progetto, nato nel 2016, della rivista bilingue che affianca a racconti e poesie in lingua italiana la traduzione inglese. Diretta da Martino Baldi e Alessandro Raveggi, avrà un tema differente per ogni uscita semestrale e ospiterà voci narrative e poetiche già affermate, accanto a quelle di esordienti nel panorama italiano. Ogni fascicolo sarà supportato da illustratori e traduttori, “in un dialogo serrato fra parola scritta e immagine”.

La partecipazione al primo bando ha durata dal 15 gennaio al 15 febbraio 2022 (qui i dettagli, la quota e la modalità).

La selezione prevede che il comitato editoriale riveli i risultati il 27 febbraio, durante il festival Testo di Firenze. Nell’occasione sarà presentato l’indice completo del numero 1 della rivista, composto da narratori e poeti italiani di rilievo, nonché dal vincitore del Bando Poesia e dal vincitore del Bando Racconti, che sarà definito nel corso di una sfida tra due finalisti nel corso di un apposito evento ospitato dalla fiera Book Pride di Milano, il 5 marzo.