“Storie Spaziali per Maschi del Futuro”, il nuovo libro di Francesca Cavallo

Il libro illustrato “Storie Spaziali per Maschi del Futuro” è il nuovo progetto di Francesca Cavallo, co-autrice del bestseller “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli”. Ogni fiaba si concentra su una questione centrale nella formazione dell’identità maschile – I particolari

Come sarebbe un mondo in cui i maschi si rifiutano di fare la guerra? E uno in cui non hanno bisogno di essere eroi per sentirsi amati?

Queste sono due delle domande alle quali Francesca Cavallo (co-autrice del bestseller Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, fenomeno editoriale tradotto in 50 lingue) ha scelto di rispondere con la sua raccolta di 12 fiabe illustrate ambientate su 12 pianeti immaginari.

C’è un pianeta dove i bambini di tutto l’universo vanno a festeggiare i compleanni, ce n’è uno interamente abitato da pirati e un altro i cui abitanti vivono a testa in giù.

Ogni fiaba si concentra su una questione centrale nella formazione dell’identità maschile: la capacità di riconoscere le emozioni, l’importanza del consenso, la difficoltà di confrontarsi con le aspettative familiari, l’uso della forza, la gestione del rifiuto, e perfino il coraggio di tornare sui propri passi quando c’è da riparare quello che si è rotto.

“Se un tempo si diceva ‘Auguri e figli maschi’, oggi forse si dovrebbe dire ‘Figli maschi? Auguri! Perché crescere un maschio non è mai stato difficile quanto lo è adesso”, spiega Cavallo. La ragione? “Le nostre aspettative nei confronti dei maschi sono cambiate, ma non è cambiato il modo in cui li educhiamo, i modelli che offriamo loro”.

I diritti di pubblicazione di Storie Spaziali per Maschi del Futuro sono già stati venduti per spagnolo, tedesco, catalano, polacco, danese, portoghese e croato.

In Italia, invece, il libro (illustrato da Luis San Vicente) esce per il marchio editoriale della stessa autrice, Undercats, ed è disponibile in self-publishing su Amazon e sul sito del progetto: “Mi dispiace di non essere in libreria, ma avevo una visione molto chiara di ciò che volevo fare, e questo era l’unico modo per farlo”.