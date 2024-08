“SuperCali Festival” 2024: a Vigevano la rassegna che unisce cinema e letteratura

Un festival che punta a riunire gli appassionati di cinema e libri: da venerdì 13 a domenica 15 settembre, tra le storiche mura del Castello Sforzesco di Vigevano (Pavia), in programma la quinta edizione di SuperCali, con tre giornate di incontri, panel e talk.

La manifestazione – che deve il suo nome alla trasposizione cinematografica di Mary Poppins e nasce con l’intento di omaggiare gli adattamenti dei libri per film e serie tv – è ideata dalla libreria Le Notti Bianche di Ludovica Giuliani ed è co-curata e coordinata da Chiara Milesi, con il sostegno del Comune di Vigevano.

In the mood for sarà il tema per questo 2024: dai 50 anni di Happy Days alla filosofia di Star Wars, dalla mitologia del vampiro all’annosa domanda “è più bello il film o il libro?”, il mondo degli appassionati lettori e cinefili si dà appuntamento a Vigevano.

Tanti gli ospiti in arrivo per l’occasione nella città lombarda: dal filosofo e divulgatore Matteo Saudino allo sceneggiatore Flavio Nuccitelli, dal regista Francesco Trento alla studiosa di narratologia Marina Pierri, dalla critica cinematografica Gabriella Giliberti al caporedattore di Radio Radicale Emilio Targia.

“Cinque anni di festival è un primo importante anniversario”, commenta la direttrice artistica Ludovica Giuliani, e aggiunge: “Siamo felicissime di accogliere anche quest’anno tre giorni di meraviglia cercando di intercettare i vari ‘mood’ che caratterizzano le arti della narrazione. ‘In the mood for’ è infatti il tema che abbiamo scelto per questo 2024: un tema che si riflette sulle nostre proposte ma che, speriamo, possa mettere il pubblico nella posizione di sentirsi parte della programmazione”, conclude Giuliani.

Il programma

A dare il via alla rassegna sarà lo sceneggiatore e autore tv Flavio Nuccitelli insieme alla direttrice artistica di Supercali Ludovica Giuliani, durante l’incontro di venerdì 13 rifletteranno sul tema di vedere ed essere visti in un dibattito sulla visione degli altri e di noi stessi attraverso la rappresentazione filmica e l’empatia con i personaggi (ore 21).

Cosa si può imparare dalla filosofia di Star Wars? Con l’incontro di sabato 14 si entrerà nell’universo di una delle saghe cinematografica più amate di tutti i tempi insieme al filosofo e divulgatore Matteo Saudino e alla content creator Valentina Gessaroli (ore 16.00).

Con l’esperta di narratologia e scrittrice Marina Pierri e il regista Francesco Trento vedremo come si può trasformare la propria passione per le grandi storie di carta e le pellicole in una vera e propria professione (ore 18.00).

Domenica 15 settembre, la scrittrice e critica cinematografica Gabriella Giliberti porterà il pubblico in un’atmosfera gotica tracciando una vera e propria etologia del vampiro, protagonista indiscusso delle narrazioni di più epoche storiche, e ancora oggi presente nel nostro immaginario collettivo, creatura al centro del suo ultimo saggio Love Song for a vampire (Bakemono Lab), (ore 11.00).

A SuperCali si festeggeranno i 50 anni della sitcom americana Happy Days che ripercorre un significativo pezzo di storia degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Ne parleranno il fondatore dell’Happy Days International Fans Club Giuseppe Ganelli e il caporedattore di Radio Radicale Emilio Targia (ore 16).

È meglio il libro o il film? Alle 18, il content creator e divulgatore Alessio De Santa e Flavio Nuccitelli proveranno a rispondere a questa annosa domanda: spesso tendiamo a pensare che l’adattamento non sarà mai all’altezza delle emozioni provate scorrendo le pagine, ma i due esperti aiuteranno a capire come la trasposizione sia spesso un lavoro complicato, nella cui realizzazione possono influire molte variabili.

Il festival si chiuderà con un aperitivo dall’atmosfera Regency ispirato alla serie Netflix Bridgerton ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese.