Taobuk Festival, domenica 4 luglio su Rai 3 il Gala dal teatro di Taormina

Atteso domenica 4 luglio nella programmazione di Rai 3, in seconda serata, il “Taobuk Gala 2021”, evento di punta dell’edizione appena conclusasi del Taormina Book Festival. Sul palco l’ideatrice e direttrice artistica di Taobuk Antonella Ferrara – che firma l’ideazione del format con gli autori Paola Miletich e Valerio Callieri, con la collaborazione di Paola Rosmini, per la regia di Luca Alcini – e il giornalista firma del TG1 Alessio Zucchini. Dallo scenario del Teatro Antico di Taormina, uno spettacolo con protagonisti della letteratura, la musica e la danza.

Spiccano le presenze degli scrittori Emmanuel Carrère e David Grossman – a cui sono stati conferiti dal festival i Taobuk Awards 2021 for Literary Excellence – la partecipazione dell’attrice Claudia Gerini e dell’istrionico Antonio Albanese. Ancora, sul palco, la stella della danza internazionale Sergio Bernal, la cantante Simona Molinari, che ha al suo attivo duetti memorabili con artisti di fama mondiale (come Al Jarreau, Gilberto Gil, Andrea Bocelli) e il cantautore Giovanni Caccamo, che a Taormina ha celebrato il suo indimenticabile il cantautore e compositore siciliano Franco Battiato, al quale è stato dedicato Taobuk Gala 2021: a un mese dalla sua scomparsa, il tributo con l’accompagnamento dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania, co-produttore musicale della Serata, diretta dal M° Valter Sivilotti.

L’omaggio di Taormina Book Festival a Dante, nel 700° anniversario dalla scomparsa del sommo Poeta, è stato tra i momenti più intensi del Taobuk Gala: al Teatro Antico la prima tappa ufficiale di Città che legge Dante, il ciclo di appuntamenti e letture dantesche organizzato dal Cepell–Centro per il libro e la lettura. L’intervento di apertura è stato affidato all’editorialista Aldo Cazzullo, autore di A riveder le stelle, (Mondadori), mentre l’attore Fabrizio Gifuni ha letto il canto di Ulisse e l’ultimo Canto del Paradiso della Divina Commedia.

Consegnati da Carlo Nardello, Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer TIM, i riconoscimenti ai vincitori della terza edizione del contest TaoTIM, dedicato quest’anno al tema “La metamorfosi digitale e l’umano”, ideato e promosso da Taobuk, in collaborazione con TIM, Main Sponsor del Festival: a Valentina Arena per l’elaborato scritto, a Ruxanda Stegaru per la categoria “foto” e a Cristiano Benussi per il vídeo clip.

A pochi giorni dalla conclusione dell’11esima edizione di Taobuk, Antonella Ferrara esprime soddisfazione: con oltre 400 presenze, tra gli ospiti degli incontri, gli artisti, gli orchestrali impegnati nel Gala, professionisti, scrittori, giornalisti, provenienti da ogni parte d’Italia e d’ Europa. L’intensa cinque giorni ha incrociato le voci dei protagonisti in 120 appuntamenti tra incontri letterari e culturali, lezioni magistrali, dialoghi, eventi scenici e percorsi espositivi sul filo rosso di un tema – “La metamorfosi. Tutto muta” – fortemente connesso al nostro tempo. Presenti personalità della cultura internazionale – come la scrittrice Premio Nobel Olga Nawoja Tokarczuk, l’artista Michelangelo Pistoletto, l’autore e poeta spagnolo Manuel Vilas e André Aciman, che si sono avvicendate a molte autrici e autori italiani come Luciano Canfora, Gustavo Zagrebelsky, Stefania Auci, Laura Imai Messina, Marino Niola, Romana Petri, Marcello Veneziani, Innocenzo Cipolletta, Susanna Tartaro, Francesca Mannocchi, Luigi Zoja, Maurizio Ferraris. Taobuk 2021, inoltre, ha ospitato il primo incontro nazionale dei sindaci italiani firmatari dei Patti per la lettura promosso dal Centro per il libro e la lettura con la presentazione del Manifesto dei Patti per la Lettura che promuove la cultura del libro e la definizione di un modello unificato di sostegno della lettura.

Taobuk festival dà appuntamento, sempre a Taormina, dal 16 al 20 giugno, per l’edizione 2022.