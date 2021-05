Guida ai festival letterari dell’estate 2021

Dopo mesi di appuntamenti online e in streaming, da Nord a Sud quest’estate tornano (in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid) festival letterari, rassegne culturali e fiere. La nostra guida (in aggiornamento) ai principali appuntamenti in programma da inizio giugno a fine settembre 2021

Siamo reduci da mesi non facili, vissuti soprattutto in casa, spesso davanti allo schermo dello smartphone, del pc o della tv. Lunghe settimane segnate dalla preoccupazione per l’emergenza sanitaria e dalle restrizioni. Mesi di solitudine, in cui la lettura ha fatto compagnia a lettrici e lettori di ogni età.

Mesi in cui di libri e cultura si è parlato soprattutto online, tra appuntamenti digitali e incontri in streaming, su Facebook, Instagram o YouTube.

Inevitabilmente in questo periodo lungo, e non solo in ambito culturale, (anche) il settore fieristico e quello dei festival hanno dovuto affrontare non poche difficoltà e limitazioni, e le stesse librerie, biblioteche, case editrici e associazioni hanno spostato online reading e presentazioni. Spesso con grande successo, costruendo nuove abitudini e nuove forme di dialogo con il pubblico. Approcci che, in futuro, secondo la gran parte degli esperti, sono destinati a restare e a convivere con le modalità pre-emergenza sanitaria.

In ogni caso, con l’arrivo dell’estate 2021, il rallentamento della pandemia (soprattutto grazie al cambio di passo della campagna vaccinale) e le nuove regole introdotte dagli ultimi decreti, spingono a una generale, e forse inevitabile, voglia di aria aperta. E così, com’era in parte avvenuto già la scorsa estate, da Nord a Sud, nelle grandi città e in provincia, nei luoghi di vacanza e villeggiatura (ma non solo), al mare come in montagna, riprendono in presenza, e, in molti casi, anche in streaming, festival letterari e piccole e grandi manifestazioni culturali e fiere editoriali. Naturalmente nel rispetto delle norme anti-Covid.

In questo speciale in costante aggiornamento, abbiamo raccolto le novità legate ad alcuni dei festival letterari e delle rassegne che si tengono in Italia tra giugno e settembre 2021 (il consiglio è sempre quello di verificare tutte le informazioni sui siti e le pagine social ufficiali dei singoli appuntamenti, in particolare in questo periodo di incertezze).

FINE MAGGIO/GIUGNO 2021:

La grande invasione

Dal 27 al 30 maggio torna La grande invasione, il festival della lettura di Ivrea, che giunge alla nona edizione e propone un calendario di oltre 60 incontri dal vivo, con 90 ospiti, 5 mostre e 30 lezioni. Tra gli appuntamenti, la presentazione dei dodici candidati al Premio Strega 2021; la lettura condivisa e commentata dei quotidiani in apertura di giornata con Annalena Benini, Cecilia Sala e Simonetta Sciandivasci; la nuova sezione dedicata ai podcast, che vedrà protagonisti Mario Calabresi, Alberto Nerazzini, Cecilia Sala e Chiara Lalli e Chiara Alessi; la presentazione di Cose, il nuovo progetto firmato da Iperborea e Il Post, raccontato da Pietro Biancardi e Luca Sofri; Margherita Oggero e Alessandro Robecchi in dialogo sulle letture che hanno inciso sul loro percorso; ogni sera la chiusura del festival con Simonetta Sciandivasci e tre ospiti: Daniela Collu, Emanuela Fanelli e Malika Ayane. I particolari e il programma completo su lagrandeinvasione.it.

PortoImmaginario

PortoImmaginario è il primo festival di letteratura per bambini e ragazzi della Città di Portogruaro (VE) che si svolgerà dal 1° al 6 giugno e richiamerà, tra i tanti autori e illustratori, anche i finalisti di quest’anno al Premio Andersen, oltre ad altri già menzionati al premio Strega Ragazzi, al Bologna Award, al premio Malerba per l’albo illustrato e al premio Nati per Leggere. Stella Nosela sarà la direttrice artistica della kermesse, i cui eventi saranno tutti a numero chiuso nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, con possibilità di prenotazione tramite questo sito.

Premio Ostana

Dal 3 al 5 giugno torna il Premio Ostana, piccola rassegna dedicata alle lingue madri. La manifestazione gravita attorno al borgo di Ostana, nelle Alpi Occitane, in provincia di Cuneo. Grazie al digitale, e nonostante la pandemia, in palinsesto troviamo scrittori, poeti, artisti, cineasti, musicisti da 4 continenti (Navajo, Karen, Sami, Capoverdiani tra i tanti) e una rappresentanza di specialisti, attivisti e politici, che porteranno una riflessione strutturata e multidisciplinare sui diritti linguistici. Il filo conduttore sarà il “Partatge”, parola occitana che significa “condivisione”. Il programma online su Premioostana.it.

Premio Gregor von Rezzori

Dal 3 al 6 giugno è in programma l’edizione 2021 del Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze. In cinquina: Luc Lang con La tentazione (Edizioni Clichy, traduzione di Tommaso Guerrieri), Robert Macfarlane con Underland (Einaudi, traduzione di Duccio Sacchi), Colum McCann con Apeirogon (Feltrinelli, traduzione di Marinella Magri), Maaza Mengiste con Il Re Ombra (Einaudi, traduzione di Anna Nadotti) e Maggie O’Farrell con Nel nome del figlio (Guanda, traduzione di Stefania De Franco). Sul sito i dettagli.

Festa della filosofia – Tlon

Per quattro serate – il 4, 12, 18 e 25 giugno – arriva al Monk di Roma la Festa della filosofia ideata da Tlon, per portare la filosofia tra le persone, al centro della vita pubblica, “in un dialogo costante e attivo tra accademia e agorà”. Per fiorire, del resto, la filosofia ha bisogno dell’immersione festosa tra gli abitanti delle nuove polis. Le quattro serate – sempre dalle ore 18.30 alle 21 – vedranno intrecciarsi filosofia e letteratura, per mettere in connessione il pericolo, la salvezza e il senso della festa. Il desiderio sarà il filo conduttore degli incontri in programma. Tra gli ospiti, Maurizio Ferraris, Teresa Ciabatti, Marco D’Eramo, Francesco Pacifico, Loredana Lipperini, Roberto Saviano, Simone Regazzoni, Emanuele Coccia, Chiara Valerio, Vito Mancuso e Ilaria Gaspari. Informazioni su Festafilosofia.tlon.it.

Borghetto del Libro

Borghetto del Libro, manifestazione in programma a Borghetto sul Mincio (VR – tra i “Borghi più belli d’Italia” e premiato con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano) dal 4 al 6 giugno, vede protagoniste 26 case editrici, tra cui Atlantide, Babalibri, BeccoGiallo, Black Coffee, Cliquot, Effequ, Fandango Libri, Gallucci, Italo Svevo, L’Orma, Neo, Nottetempo, Nutrimenti, Prehistorica, Quodlibet, Safarà, Sur e Voland. Tra gli ospiti, Simonetta Bitasi, Éric Bulliard, Orazio Labbate, Giorgio Manacorda, Matteo Marchesini, Francesco Permunian, Germana Urbani e Paolo Zardi. La direzione artistica è di Angelo Di Liberto e Gianmaria Finardi (Prehistorica Editore).

Premio Strega

Giovedì 10 giugno, a Benevento (appuntamento a invito, ndr), si conoscerà la cinquina del premio Strega 2021 (qui i protagonisti della semifinale).

A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa

Il festival A Tutto Volume quest’anno è in programma a Ragusa dal 10 al 13 giugno prossimi, e punta a “rilanciare il desiderio di stare insieme, la volontà di condivisione, di scambio, di incontro in quell’universo emozionale che i libri e la cultura riescono a creare magicamente”. Come nella scorsa edizione, anche per questa, la dodicesima, gli incontri sono previsti in presenza e sempre in massima sicurezza, secondo i protocolli in corso. Come annunciato dal direttore artistico ed ideatore Alessandro Di Salvo, saranno Pif e Marco Lillo ad aprire il festival in riva al mare, con la conduzione di Silvia Truzzi, in un incontro che darà spazio a Io posso. Due donne sole contro la mafia. A chiudere la rassegna, Stefania Auci con l’atteso L’inverno dei Leoni. Tra le autrici e gli autori protagonisti anche Paolo Crepet, Annalisa Cuzzocrea, Giancarlo De Cataldo, Chiara Francini, Levante, Rula Jebreal, Michele Santoro, Alessandro Robecchi, Saverio Tommasi e Marcello Veneziani. Il programma e gli aggiornamenti sul sito Atuttovolume.org.

Libri Come-Festa del libro e della lettura

Da marzo a giugno, a causa della pandemia. Quest’anno Libri Come-Festa del libro e della lettura si tiene da venerdì 11 a domenica 13 giugno. La rassegna romana è prodotta dalla Fondazione Musica per Roma ed è curata da Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa Polacco. Tra gli autori, Emmanuel Carrère, Elena Cattaneo, Javier Cercas, Nicola Lagioia, Elvira Lindo, Suketu Mehta, Walter Siti, Manuel Vilas, Zerocalcare, Vito Mancuso e Alberto Angela.

BolognaBookPlus

Parliamo ora di una storica fiera che si terrà, a causa della pandemia, esclusivamente online: dal 14 al 17 giugno è infatti in programma BolognaBookPlus, programma di eventi organizzato da Bologna Children’s Book Fair che porta in forma digitale il format tradizionale BCBF, offrendo tutte le aree tematiche che hanno reso la fiera, nei suoi quasi 60 anni, l’unico evento mondiale interamente dedicato al mondo dell’editoria per ragazzi in tutte le sue sfaccettature. Spazio, tra le altre cose, a dieci mostre di illustrazione internazionale sulla piattaforma BCBF Galleries. Ma BolognaFiere guarda già al 2022, e annuncia le date della 59esima Bologna Children’s Book Fair, che si terrà in presenza dal 21 al 24 marzo 2022. Guest of Honor si conferma Sharjah, già in programma per l’edizione 2020. I dettagli sul sito Bolognachildrensbookfair.com.

Mantova Libri Mappe Stampe

Mostra della carta antica in Italia, con rarità e capolavori, Mantova Libri Mappe Stampe si tiene il 12 e 13 giugno al Museo Gonzaga. Tra i primi eventi di settore in tutta Europa del 2021, a ingresso gratuito, propone agli appassionati volumi introvabili e pezzi originali di particolare pregio, tra cui La Resurrezione (1510) di Albrecht Dürer, il Ritratto di Jan Asselin (fine 1600 ca.) di Rembrandt, le cartografie di fine 1600 di Vincenzo Coronelli, l’autore del primo Atlante italiano. In mostra anche una sezione di grafiche del ‘900 europeo, firmate da Alberto Burri e Lucio Fontana.

Positano racconta

La Fondazione De Sanctis presenta quest’anno la prima edizione di Positano racconta, festival letterario a cura di Nicola Lagioia che si svolgerà in diverse location della cittadina salernitana dal 15 al 20 giugno 2021 (ilLibraio.it è media partner della rassegna, ndr). Tema dell’anno è “Il mondo che verrà” e il programma, che potrebbe subire delle variazioni, prevede numerosi incontri con importanti autori e autrici provenienti dall’Italia e dall’estero, fra cui Javier Cercas, Dacia Maraini, Lisa Ginzburg, Marco Balzano, Cristina Morales, Marco Missiroli, Antonella Lattanzi, Loredana Lipperini, Chiara Tagliaferri, Giulia Caminito, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Mario Desiati, Diego De Silva, Elena Stancanelli, Walter Siti, Edoardo Albinati, Domenico Starnone, Emanuele Trevi, Giuseppe Catozzella e Donatella di Pietrantonio.

Taobuk

La “Metamorfosi“, “come trasformazione dettata dall’imponderabile, vera costante del cammino individuale e collettivo”. È il tema scelto nel 2021 da Taobuk, festival letterario internazionale giunto all’11esima edizione, che raccoglie la tradizione di Taormina quale capitale cosmopolita della letteratura, e delle arti in genere, rifugio di personalità eccentriche ed eccellenti, da Tennessee Williams a Truman Capote, da Picasso a Richard Strauss. Il festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara, si tiene dal 17 al 21 giugno. Manuel Vilas sarà il protagonista nella giornata inaugurale, con la sua nuova raccolta di versi, Amor (Guanda). Qui tutte le novità sulla manifestazione, aggiornamenti e ulteriori dettagli su taobuk.it.

Torino Spiritualità

Dal 17 al 20 giugno si tiene l’edizione 2021 di Torino Spiritualità 2021, spazio di riflessione e di confronto tra coscienze, fedi, culture e religioni. In programma quattro giorni di lezioni, dialoghi, laboratori e letture, “non a settembre come di consueto, quindi, ma già all’inizio dell’estate, per rispondere all’urgenza di ritrovarsi di nuovo insieme, di condividere esperienze e pensieri intorno al presente e a noi stessi. E provare a guardare, di nuovo, lontano, con uno slancio rinnovato”, spiegano gli organizzatori. “Desideranti” sarà il tema dell’edizione 2021, ispirato dal tempo che stiamo vivendo, “per un’edizione dedicata al desiderio come pungolo e impulso, come tensione che è nutrimento della vita stessa”. Sul sito ufficiale il programma e le parole di Elena Loewenthal, direttrice della Fondazione Circolo dei lettori, e di Armando Buonaiuto, curatore del festival.

Resistere

Donne, mafia, giornalismo, ma anche scienza, economia, storia e arte: sono i temi di Resistere, la rassegna letteraria organizzata da Libreria Palazzo Roberti, in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa e con il supporto di AGB e SIND Tech Solution. La quinta edizione, in programma dal 17 al 20 giugno, con anteprime il 4 giugno con Antonio Scurati e il 6 giugno con Camilla Boniardi, indagherà con un ricco cartellone diversi temi della contemporaneità, abitando alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico (sedi in via di definizione in base a capienze e protocolli di sicurezza). Dodici gli incontri previsti, fra i quali anche quello con lo scrittore israeliano David Grossman.

Salerno Letteratura

Dal 18 al 26 giugno si tiene l’edizione 2021 del Festival Salerno Letteratura. L’ideatrice e direttore organizzativo della manifestazione Ines Mainieri, i codirettori artistici Gennaro Carillo, Matteo Cavezzali e Paolo Di Paolo e la responsabile del programma ragazzi Daria Limatola hanno progettato un’edizione dedicata a “Le Occasioni”, un omaggio al poeta Eugenio Montale, a quarant’anni dalla sua morte. Aggiornamenti e programma sul sito.

Passaggi Festival

L’edizione 2021 di Passaggi Festival si tiene a Fano, nelle Marche, dal 18 al 25 giugno. Una manifestazione, diretta da Giovanni Belfiori, dedicata alla saggistica. Il tema scelto per questa nona edizione è “D’infinito e provvisorio”, pensato dalla giornalista Brigida Gasparelli e approvato dal comitato scientifico presieduto da Nando dalla Chiesa. Otto giorni di eventi tra centro storico e lungomare, con decine di presentazioni librarie, laboratori per bambini e mostre d’arte. Sul sito programma e particolari.

Inchiostro Festival

Appuntamento a Crema, il 18 e 19 giugno, con Inchiostro, un festival letterario dedicato ai protagonisti del mondo dei libri: chi li legge, chi li scrive e chi li pubblica. Maggiori aggiornamenti sul sito.

La Milanesiana

Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport: dal 13 giugno al 6 agosto si tiene la 22esima edizione della Milanesiana, la manifestazione ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. In programma oltre 65 incontri (in 25 città), più di 150 ospiti italiani e internazionali e 10 mostre. Il tema dell’edizione 2021, scelto da Claudio Magris, è il “Progresso“. In questo articolo tutti i dettagli e il programma completo da scaricare.

Mare di Libri

Quest’anno Mare di Libri, manifestazione dedicata ai libri per bambini e ragazzi, si terrà il 18, 19 e 20 giugno sia online sia offline. Sul sito si attendono aggiornamenti.

Portici di Carta

La manifestazione che trasforma Torino in una delle librerie all’aperto più lunghe del mondo torna nel giorno dedicato al suo patrono San Giovanni, giovedì 24 giugno. Inizialmente prevista dal 21 al 23 maggio 2021, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 l’iniziativa sposta le sue date al fine di rispettare tutte le normative nazionali e regionali per il suo svolgimento in totale sicurezza. Portici di Carta è un progetto di Città di Torino e Salone Internazionale del Libro, realizzato da Associazione Torino, la Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte e con la partecipazione dei librai torinesi coordinati da Rocco Pinto.

Lungomare di Libri

La nuova rassegna barese Lungomare di Libri si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 giugno.

Salento Book Festival

Da undici anni il Salento Book Festival anima le principali piazze del Salento con reading, passeggiate letterarie, mostre, installazioni e spettacoli. Da Nardò a Gallipoli, da Corigliano d’Otranto a Galatina, da Aradeo a Galatone, da Tuglie a Castro, da Parabita a Tricase, dieci città ospiteranno centinaia scrittori e autori, e saranno protagoniste della “Movida del Lettore“: un calendario che porta lettori e turisti a spostarsi ogni sera, alla ricerca delle storie più belle. Tra gli ospiti di questa edizione (il cui calendario è ancora in via di definizione) si confermano Gabriella Genisi, Teresa Ciabatti, Mario Calabresi, Federico Rampini, Antonio Caprarica e Antonella Lattanzi. Il Festival inizierà ufficialmente l’ultima settimana di giugno e continuerà per tutto luglio, con degli spin-off tra agosto e settembre. A breve maggiori informazioni sul sito.

LUGLIO 2021:

Premio Strega

Giovedì 8 luglio, a Roma, si conoscerà il libro vincitore dell’edizione 2021 del premio Strega (appuntamento a invito, ndr).

Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto

Settima edizione per il Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto, organizzato da Associazione culturale Narrazioni e dalla libreria Idrusa di Alessano (la direzione artistica è sempre affidata allo scrittore Mario Desiati). Si svolgerà dal 15 al 18 luglio a Presicce-Acquarica (Lecce), incantevole borgo del Salento meridionale, in collaborazione con la Fondazione Bellonci e ospiterà le presentazioni delle opere dei dodici autori semifinalisti del Premio Strega 2021. In programma anche gli eventi speciali “Aspettando il Festival Armonia”: il 23 giugno in cartellone lo scrittore Daniel Pennac, che terrà un intervento sulla trasposizione teatrale dei suoi testi letterari, a Leuca, nel piazzale antistante la Basilica Santuario di Santa Maria De Finibus Terrae; il 26 giugno appuntamento con il Premio Calvino (dedicato agli esordienti): ci saranno Maddalena Fingerle, vincitrice dell’edizione 2020, e il vincitore o la vincitrice del Calvino 2021 (che verrà proclamato il 15 giugno). Il 16 luglio l’ospite speciale sarà Nicola Lagioia. Il programma completo in arrivo su Festivalarmonia.it.

Collisioni

È ancora in aggiornamento il programma del festival Collisioni 2021, in programma ad Alba. Il primo ospite sul palco sarà, il 16 luglio, Paolo Conte, accompagnato dalla sua orchestra, che inaugurerà la manifestazione con un concerto nell’ambito del tour che celebra i cinquant’anni della canzone Azzurro. L’evento sarà aperto al pubblico, previo acquisto dei biglietti. Avverrà in piena sicurezza e nei limiti che verranno dettati dalle normative anti-Covid, per portare in Piemonte, anche nel 2021, la festa della cultura, del turismo e della socialità. Accanto alle iniziative ad Alba, Collisioni riproporrà durante l’estate il cartellone di reading teatrali e racconti in musica nel cortile del Castello di Barolo. Per informazioni, consultare il sito Collisioni.it.

Riminicomix

Per gli appassionati di fumetti, dal 15 al 18 luglio torna l’appuntamento con Riminicomix. Aggiornamenti in arrivo sul sito.

Premio Bancarella

Il libro vincitore del Premio Bancarella 2021 sarà proclamato domenica 18 luglio a Pontremoli (Massa Carrara), dove riceverà la scultura del “San Giovanni di Dio” dell’artista Umberto Piombino, che ritrae il protettore dei librai.

Elba Book Festival

La settima edizione dell’Elba Book Festival si tiene a Rio nell’Elba il 20 e 21 luglio. Il tema dell’edizione 2021 è la “Fatica”. Maggiori dettagli sul sito.

Festival del Libro Possibile

In Puglia c’è attesa per il ritorno del Festival del Libro Possibile, che nel 2021 compie vent’anni e raddoppia date e location: il 7, 8, 9 e 10 luglio si terrà infatti a Polignano a Mare, mentre il 22, 23, 29 e 30 luglio a Vieste. “Il cielo è sempre più blu” è il tema scelto: un tributo a Rino Gaetano e un’occasione per parlare di sostenibilità ambientale. Il Festival ospiterà inoltre la prima partecipazione pubblica del vincitore del Premio Strega 2021, nonché circa 200 incontri con grandi autori di bestseller e altri ospiti di rilievo. Spazio anche alle celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante e alla letteratura balcanica, con un focus sulla produzione albanese. Ulteriori aggiornamenti sul sito della manifestazione.

Capalbio Libri

Dal 27 luglio al 4 agosto torna l’appuntamento con Capalbio Libri, festival (che ha il patrocinio del MIBACT, della Regione Toscana e del Comune di Capalbio) che si svolge dal 2007. Partecipano scrittori, autori, giornalisti e attori.

AGOSTO 2021:

Sentieri e Pensieri

Ci spostiamo in Val Vigezzo, a Santa Maria Maggiore, dove dal 19 al 25 agosto si tiene l’edizione 2021 di Sentieri e Pensieri, il festival letterario diretto da Bruno Gambarotta e di cui ilLibraio.it è media partner. Tra gli ospiti, grandi protagonisti della cultura, della letteratura e dello spettacolo.

La città dei lettori

La quarta edizione del Festival La città dei lettori si terrà a Firenze, a Villa Bardini, da giovedì 26 a domenica 29 agosto. Da quest’anno la rassegna si sviluppa anche con una serie di incontri in altre città della Toscana. Sul sito il programma degli appuntamenti. Gabriele Ametrano, direttore del festival e del progetto culturale La città dei lettori e presidente dell’Associazione Wimbledon APS, ha spiegato: “Crediamo nella cultura in presenza e abbiamo riprogrammato le date in un periodo in cui possa esserci responsabilmente la sicurezza sanitaria affinché, seguendo ogni norma necessaria, si possa nuovamente ascoltare la voce delle autrici e degli autori stando in platea”.

SETTEMBRE 2021:

Premio Campiello

Sabato 4 settembre, dalle 21:15, la cerimonia di premiazione del premio Campiello 2021, all’Arsenale di Venezia (ingresso a invito).

#fuoriluogo

Dal 3 al 5 settembre si terrà la 7° edizione di #fuoriluogo, il Festival letterario della città di Biella. Ad aprire la rassegna una serata in onore di Lucio Dalla con ospiti d’eccezione, e a seguire due giorni d’incontri con autori, rassegne stampa con grandi nomi del giornalismo italiano, spettacoli, visite guidate e molto altro. Letteratura, arte, musica, attualità, politica, economia, ambiente e sport: questi i temi affrontati dagli oltre 50 ospiti presenti, tra cui tra cui Carlo Cottarelli, Oscar Farinetti, Francesco Costa, Nadia Terranova, Marina Valensise, Giulia Caminito, Gaia Manzini, Omar Pedrini. Si aggiungono anche tre appuntamenti OFF con protagonisti Alessandro Barbero (17 giugno), Luca Scarlini (26 giugno) e i finalisti del Premio Strega 2021 (25 giugno).

Festivaletteratura

Dall’8 al 12 settembre a Mantova torna il festival letterario italiano forse più noto anche all’estero, il Festivaletteratura. Presto tutte le novità e il programma sul sito della rassegna.

Festival della Comunicazione

A Camogli, dal 9 al 12 settembre, torna il Festival della Comunicazione. Il tema per il 2021 è la “Conoscenza”, “quell’irresistibile aspirazione umana che ci spinge oltre il nostro comune sentire, a superare orizzonti, a disegnare prospettive nuove e la propensione che abbiamo a dare senso alle cose. Conoscere è raggiungere una comprensione profonda, ricomporre la frammentarietà delle informazioni, dei dati grezzi e parziali, in un tutto organico che dia significato e sostanza a quello che siamo e alle nostre civiltà”. Sul sito in arrivo programma e ospiti.

Una marina di libri

Quest’anno Una marina di libri si terrà a fine estate, dal 16 al 19 settembre, al Parco Villa Filippina di Palermo. Sul sito e sui social della manifestazione nelle prossime settimane in arrivo aggiornamenti sul programma e i protagonisti della festa del libro e della lettura.

Pordenonelegge

Dal 15 al 19 settembre torna uno dei festival letterari più importanti, Pordenonelegge. Presto tutti gli aggiornamenti e il programma sul sito ufficiale della manifestazione.

LetterAltura

A Verbania, da domenica 19 a domenica 26 settembre, torna LetterAltura, festival giunto alla 15esima edizione. Presto gli aggiornamenti sul sito.

Etnabook

Etnabook, il Festival internazionale del libro e della cultura di Catania, dopo il Maggio dei Libri celebrato con Aspettando Etnabook e dopo EtnabookLab, conferma la sua 3° edizione in presenza dal 23 al 25 settembre. La tematica del 2021 sarà “Frammenti illuminanti“, “un inno al potere rivelatorio e salvifico della cultura”, e, oltre a presentazioni di libri, mostre, proiezioni e spazi dedicati ai più piccoli, ai librai e agli editori, ospiterà da quest’anno EtnaStar, una rassegna di Scrittura Cinematografica, Teatrale e Musicale, insieme alla premiazione del Premio Letterario Etnabook – Cultura sotto il vulcano e del concorso dedicato ai booktrailer, rivolto alle trasposizioni cinematografiche di opere letterarie.

nota 1: le immagini dell’articolo si riferiscono tutte al periodo pre-Covid;

nota 2: per segnalare aggiornamenti relativi a festival e rassegne letterarie, scrivere a digital@illibraio.it;