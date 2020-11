Dal 4 dicembre al 7 gennaio, tante librerie torinesi, indipendenti e di catena, ospiteranno le case editrici aderenti, che avranno la possibilità di promuovere una selezione di titoli in spazi dedicati, supportati da materiale e attività di comunicazione curati dal Salone. In questo percorso di supporto, grazie al sostegno della Regione, verranno distribuiti 12 mila buoni libro del valore di 10€ a docenti, giovani tra i 14 e i 25 anni, e lettori residenti o domiciliati in Piemonte, da spendere nei negozi aderenti – I dettagli

Lo ha in parte anticipato il direttore della manifestazione, Nicola Lagioia, intervistato da ilLibraio.it: Vita Nova si avvicina e sarà (inevitabilmente, visto che i contagi continuano ad aumentare e il periodo di emergenza per la pandemia si prolunga) l’inizio di un nuovo percorso che il Salone Internazionale del Libro di Torino, che vuole condividere con gli editori, le librerie e la comunità dei lettori, in attesa della XXXIII edizione del Salone, Vita Supernova, in programma dal 13 al 17 maggio 2021.

In queste settimane – come si legge in una nota – l’organizzazione ha lavorato alla formula dell’evento di dicembre, adattandola alle disposizioni dettate dal Governo per contenere la diffusione dell’epidemia. Ma non solo: il Salone ha pensato a un format inedito, che potesse integrare una strategia vincente di promozione del libro e della lettura, anche – e soprattutto – in un contesto complesso come quello che stiamo vivendo.

Vita Nova avrà quindi due anime in una: sarà un’occasione di incontro, confronto e riflessione sui canali digitali del Salone per anticipare i temi che saranno al centro dell’edizione del prossimo maggio, ma sarà anche un vero e proprio percorso – lungo un mese – in oltre 30 librerie torinesi.

Dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021, infatti, tante librerie torinesi, indipendenti e di catena, daranno vita a una “rete”: saranno le librerie a ospitare le case editrici aderenti, che avranno la possibilità di promuovere una selezione di titoli in spazi dedicati, supportati da materiale e attività di comunicazione curati dal Salone.

In questo percorso di supporto alla filiera, ai librai e agli editori, il Salone, grazie al sostegno della Regione Piemonte, distribuirà 12 mila buoni libro del valore di 10 € a docenti, giovani tra i 14 e i 25 anni, e lettori residenti o domiciliati in Piemonte, da spendere nelle librerie aderenti al progetto dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021.

Giovedì 19 novembre verranno comunicati i dettagli sull’iniziativa.