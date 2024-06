Wunderkammer: a Verona la prima edizione del festival letterario di Neri Pozza

Dal 27 al 29 settembre 2024 si terrà la prima edizione di Wunderkammer, il Festival letterario di Neri Pozza Editore. Tre giorni di incontri con autrici e autori italiani e internazionali, sullo sfondo del monumentale Palazzo della Gran Guardia a Verona.

Il tema della prima edizione di Wunderkammer è “fusioni”: il calendario di appuntamenti è votato infatti all’incontro tra letteratura, arte, musica e filosofia. Con un chiaro rimando alla “figura eclettica di Neri Pozza, fondatore della casa editrice ma anche scrittore, collezionista d’arte, incisore e attore, il Festival nasce come una ‘camera delle meraviglie‘ in cui arti e linguaggi differenti possano fondersi con armonia”, come sottolinea presentazione.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

GLI AUTORI E LE AUTRICI PRESENTI

Gli ospiti protagonisti del programma di Wunderkammer sono autori italiani e internazionali di rilievo, legati alla storia della casa editrice e a ognuna delle sue collane: Giorgio Agamben, Massimo Bubola, Tracy Chevalier, Francesca Diotallevi, David Nicholls, Hiroko Oyamada, Denise Pardo, Luca Scarlini, Nathan Thrall (vincitore del Premio Pulitzer per la Nonfiction 2024) e Vittorio Zincone.

Gli autori e le autrici incontreranno i lettori e le lettrici all’interno del Palazzo della Gran Guardia, in una serie di appuntamenti distribuiti sull’arco delle tre giornate. Il cartello della kermesse sarà inoltre l’occasione per annunciare il nuovo bando del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, nato nel 2012 e arrivato ora alla VII edizione. Il programma completo sarà disponibile prossimamente.