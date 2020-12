“Alfabeto Simenon”, biopic sul padre letterario di Maigret

Arriva in libreria e fumetteria Alfabeto Simenon (edizioni BD), il ritratto a fumetti delle vite e dei personaggi dell’universo simenoniano.

Un affresco, realizzato attraverso ventisei capitoli, ventisei incipit a fumetti di romanzi e vicende, spesso inventate ma tutte vere; un tentativo di indagare e rappresentare graficamente la vita del geniale creatore di Maigret.

A narrare le vite di Georges Simenon troviamo ai testi Alberto Schiavone, apprezzato romanziere per Guanda (Dolcissima abitudine, Ogni spazio felice) e Rizzoli (La libreria dell’armadillo), nonché co-autore della biografia a fumetti di John Belushi (Belushi: in missione per conto di Dio, Edizioni BD, 2014).

Ai disegni, Maurizio Lacavalla, apprezzato per il suo esordio nel fumetto Due attese, Edizioni BD, Progetto Next, 2019. A concludere il volume un contributo di Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista e appassionato simenoniano.

Scrive Schiavone nell’introduzione: “Qui ci sono ventisei lettere, ventisei spunti, e un unico tributo a uno scrittore enorme, ancora attuale nella sua voluta vigliacca virtuosa ricerca del passato, di un passato comune. Recordman di passioni, bicchieri, vendite, traduzioni, viaggi. Un uomo assediato da ossessioni, che delle sue ossessioni si è fatto baldanzoso sostenitore e beffardo sceneggiatore. Non c’è mistero, su Georges Simenon. Non qui. Leggete”

Fotografia header: Georges Simenon speaks during an interview on his 75th birthday. The prominent mystery novelist comments that he hates fiction, but loves puppeteer Jim Henson's Muppets.