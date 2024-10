“Goldrake” è tornato! Ecco il sequel, per i fan del robot giapponese

Nato nel 1975, prima come manga e poi come anime, “Goldrake” torna con un vero e proprio sequel, che non punta solo sull’effetto nostalgia… – I dettagli

Una nuova storia, completamente originale, che riprende la narrazione da dove era stata interrotta. Goldrake torna con un nuovo volume – autoconclusivo – a cura di Xavier Dorison (già sceneggiatore di Le Sentinelle 1914) e Denis Bajram (autore di Universal War One), con i disegni di Brice Cossu e Alexis Sentenac e i colori di Yoann Guillo.

Per Edizioni BD & J-POP Manga è infatti in arrivo il nuovo capitolo della storia di Goldrake, realizzato dal team di autori francesi dopo il benestare del creatore originale, il mangaka Go Nagai. In Francia l’opera ha già avuto successo, mentre a livello globale si sta parlando di Grendizer U, serie anime basata sempre sulle opere di Nagai e che verrà trasmessa sui canali Rai (manca ancora una data ufficiale).

Il volume (in vendita dal 12 novembre) sarà presentato in anteprima durante il Lucca Comics & Games 2024 dove saranno presenti Dorison, Cossu e Sentenac. Durante la Fiera verrà, inoltre, presentata anche la Collector’s Edition, un’edizione speciale con contenuti extra e un cofanetto da collezione.

IL NUOVO MANGA

Il Goldrake “francese” si presenta come un vero e proprio sequel che non punta solo sull’effetto nostalgia. La storia sarà infatti ambientata dieci anni dopo la fine della serie giapponese e permetterà ai fan di scoprire cosa succede ad Actarus dopo aver lasciato la Terra.

Quel che è certo è che una nuova minaccia, Hydragon, vuole conquistare il pianeta, e l’unica speranza di salvezza è proprio Goldrake…

Ricordiamo che la storia originale risale al 1975, prima come manga e poi come anime, e che già nel 1978 la serie animata arriva in Italia. Il Goldrake di Go Nagai, autore anche di Mazinga Z e Devilman, fu il primo successo degli anime giapponesi, e aprì la strada per le opere future.