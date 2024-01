A Bologna una libreria-bistrot dove libri e menù sono legati ai colori: “BAAK – Book Adventure and Kitchen”

Monica e Andrea, entrambi laureati in chimica industriale, si sono conosciuti ai tempi dell’università e hanno deciso di aprire a Bologna BAAK, una “libreria bistrot”, in cui “i libri sono divisi per colori” e dove si organizzano “BookAdventure”. Spazio a co-working, incontri con scrittori e divulgatori e gruppi di lettura e scrittura – La storia

“Dai un colore ai tuoi bisogni e vivi la tua avventura consapevole tra libri e cucina“.

Da poche settimane ha aperto a Bologna, in via Polese, BAAK, una “libreria bistrot“. BAAK sta per infatti per “Book Adventure and Kitchen“.

Si tratta di una libreria particolare, in cui “i libri sono divisi per colori“, come si specifica sul sito (su Baakbologna.it si sottolinea inoltre che anche il menù segue il mood dei colori), e in cui romanzi e saggi sono organizzati in quattro categorie: “adrenalina”, “ricerca”, “fantasia” ed “emozione”.

Spazio a brunch, pranzi, aperitivi e afternoon tea (una selezione di tè e infusi artigianali associati a delizie dolci o salate). Al centro, in ogni caso, i libri e le storie.

Come si legge su Zero.eu, i fondatori sono Monica Nota, 28enne emiliana, e Andrea Berneschi, 29enne toscano, che si sono conosciuti ai tempi dell’università (entrambi sono laureati in chimica industriale).

“BAAK nasce con l’obiettivo di creare un posto in cui semplicemente stare bene. Per noi gli ingredienti perfetti per essere felici sono i libri, il buon cibo e, ovviamente, un tè o una tisana, scaldano il cuore e sono indispensabili per creare il perfetto momento del lettore”, ci spiegano i fondatori.

Da BAAK, tra le altre cose, si può giocare alla “BookAdventure“, per scoprire qual’è il colore e la forma del proprio mood e lasciarsi guidare tra gli scaffali della libreria. Al termine del gioco si riceve un segnalibro personalizzato con i risultati: “È un’avventura attraverso colori e forme che permetterà al libro giusto di trovare il proprio lettore nel momento in cui ha bisogno di lui”.

Non è finita: in questo nuovo spazio bolognese si può anche studiare o lavorare, prenotando il proprio posto.

In programma presentazioni di libri, incontri con divulgatori scientifici e gruppi di lettura e di scrittura.