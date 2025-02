A Torino arriva Open Book Club, un club del libro accessibile

Nasce a Torino “Open Book Club”, presentato come “il primo un gruppo di lettura italiano accessibile, pensato per accogliere ogni diversità e garantire risorse e modalità di partecipazione che possano rendere l’esperienza della lettura condivisa praticabile per chiunque”. Organizzato da Fondazione Time2 in collaborazione con la Libreria Binaria del Gruppo Abele, Open Book Club prevede 5 incontri su altrettanti libri, il primo dei quali sarà “Intermezzo” di Sally Rooney

Open Book Club è presentato come “il primo un gruppo di lettura italiano accessibile”, pensato “per accogliere ogni diversità e garantire risorse e modalità di partecipazione che possano rendere l’esperienza della lettura condivisa praticabile per chiunque”. Nasce nello spazio aperto di diversità Open (da cui prende il nome), sede torinese della Fondazione Time2, “realtà impegnata nel lavoro sui contesti e la loro accessibilità per promuovere una cultura che favorisca i diritti dei giovani con disabilità e permetta la costruzione di un progetto di vita indipendente”.

Tramite la scelta di titoli e autori presenti sul mercato sia nella forma cartacea, sia nella versione ebook e audiolibro, Open Book Club si propone non solo come occasione per una lettura condivisa, ma anche “come gruppo di advocacy e mutuo aiuto, per persone con e senza disabilità, che vogliono iniziare o ricominciare a leggere con costanza: proponendosi così come luogo di incontro, partecipazione e ascolto”.

Un appuntamento pensato per tutte le persone a prescindere dalla confidenza che si ha con la lettura: il book club di Fondazione Time2 è infatti ideato per essere fruibile e garantire gli strumenti di accessibilità che permettano la piena partecipazione di tutti e tutte, anche a chi trova barriere nella lettura.

L’iscrizione è gratuita: in fase iniziale ogni partecipante riceverà un kit di lettura, contenente una tessera di partecipazione e un righello per facilitare la lettura. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Libreria Binaria del Gruppo Abele, che offre alle persone iscritte all’Open Book Club uno sconto del 5% sull’acquisto dei libri.

La collaborazione tra Fondazione Time2 e la Libreria Binaria è attiva fin dall’apertura dello spazio Open, “con l’obiettivo comune di promuovere una società più attenta, libera e consapevole, impegnata nella costruzione del bene comune”. Presso Open sono disponibili i libri cartacei dei gruppo di lettura e anche una selezione di libri dedicati ai temi della disabilità.

Durante il primo incontro verrà consegnata a ogni persona iscritta una scheda del libro facilitata, inoltre sarà possibile far parte di un gruppo Whatsapp dedicato alla discussione del volume in fase di lettura e volto a organizzare incontri informali nella sede Open (Corso Stati Uniti 62/B Torino) per leggere e/o ascoltare insieme il libro in vista dell’incontro finale.

Questo ultimo appuntamento avverrà con una cadenza bimestrale.

L’incontro conclusivo sarà l’occasione per incontrare l’autore del volume o professionisti che hanno lavorato alla realizzazione del libro e discutere direttamente con loro le proprie impressioni o trovare lo spazio per le curiosità. Tutti i partecipanti del book club collaboreranno attivamente per aiutare eventuali altri partecipanti che abbiano difficoltà nella lettura, nell’ascolto o nella comprensione della storia letta.

Il tema che guiderà questa prima esperienza dell’Open Book Club sarà “Passaggi di Vita“: ovvero il passaggio all’età adulta, affrontato e discusso in modo intersezionale. In questa ottica, il primo libro selezionato per la lettura è Intermezzo (Einaudi), l’ultimo romanzo della acclamata scrittrice irlandese Sally Rooney. Alla discussione finale, che si terrà il 12 marzo alle 18.30 nello spazio Open di Corso Stati Uniti 62/B a Torino, parteciperà il traduttore del volume Norman Gobetti.

Gli incontri del book club organizzato da Fondazione Time2 saranno in tutto 5 per quest’anno, presto sul sito open.fondazionetime2.it saranno disponibili le date e i titoli selezionati per i futuri appuntamenti.