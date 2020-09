A Genova Carolina e Francesco aprono il “Librificio del borgo” (libreria, bar e molto altro….)

Che non sia un periodo particolarmente facile per il mondo dei libri e della cultura non è una novità. Eppure, nonostante le difficoltà causate dall’impatto della pandemia, Carolina e Francesco, due giovani librai, amanti di saggistica, narrativa, cibo, vino e cose belle, hanno deciso di aprire a Genova il “Librificio del borgo” – La storia

Che non sia un periodo particolarmente facile per il mondo dei libri e della cultura, colpiti dalla pandemia, non è una novità. Eppure, nonostante le difficoltà, continuano a nascere progetti e iniziative letterarie, dimostrazione che chi ha una forte passione non si lascia abbattere da niente. È proprio seguendo il loro sogno che Carolina e Francesco, due giovani librai, amanti di saggistica, narrativa, cibo, vino e cose belle, hanno deciso di aprire a Genova il Librificio del borgo: cibo per la mente e non solo.

La libreria (che occupa i locali dell’Antica Hostaria Pacetti, in Borgo Incrociati, a due passi dalla stazione di Genova Brignole) vuole essere un nuovo luogo di aggregazione, dialogo e cultura per gli abitanti del quartiere. Gioia per gli occhi e per il palato: oltre a sfogliare e comprare libri, i visitatori potranno fermarsi a bere un calice di vino, sorseggiare un caffé della moka preparato sul momento, oppure assaporare i prodotti tipici di Liguria e Basso Piemonte, come panini col salame, taglieri di salumi e formaggi, piccola pasticceria e tanto altro.

“La tua #libreriacaffè nel cuore di #Genova a due passi da #Brignole. Due giovani librai, tanti #libri, #vino, #panetti e #caffè della moka”. È questa la presentazione che si legge sul profilo Instagram della libreria, dove campeggia la foto dei due giovani librai felicissimi e sorridenti il giorno dell’inaugurazione (in copertina, ndr).

Inoltre l’offerta letteraria proposta è varia, per accontentare le preferenze di lettrici e lettori di ogni età: si spazia da titoli di saggistica e narrativa a testi per i bambini, proponendo edizioni indipendenti e non solo.

I progetti in cantiere sono tanti: dalla consegna a domicilio di libri con ordini tramite piattaforme online e WhatsApp, agli aperitivi in lingua, a presentazioni e laboratori in ambito letterario, artistico ed enogastronomico. Sul sito (che è ancora in fase di costruzione) e sulle pagine social Facebook e Instagram, saranno disponibili gli aggiornamenti, oltre al catalogo dei testi a disposizione per vendita e spedizione.

nota: le foto sono tratte dal profilo Facebook e Instagram della libreria