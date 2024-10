L’appello della libreria NOI di Milano: “Rischiamo di chiudere”

“Rischiamo di chiudere e abbiamo bisogno del vostro aiuto“: ancora una libreria indipendente in difficoltà, che si appella direttamente a lettrici e lettori. Parliamo di NOI, libreria di Milano (e “spazio culturale di vicinato”) aperta cinque anni e mezzo fa.

Sui social della libreria si spiega: “Stiamo cercando di scongiurare il rischio di chiudere a fine anno. Perché NOI libreria non è solo un’impresa privata ma è un bene comune: da cinque anni sperimentiamo nuovi modi per costruire relazioni significative attraverso i libri e l’intrattenimento culturale. È diventata, anche al di là delle nostre aspettative, uno spazio intimo per persone di tutte le età. E vogliamo continuare a esserci. Per questo abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding“.

quasi 15mila euro (ma l’obiettivo è però arrivare a 50mila euro entro fine anno per scongiurare la chiusura) Sul sito le informazioni per fare una donazione alla libreria . Finora sono già stati raccolti(ma l’obiettivo è peròentro fine anno per scongiurare la chiusura)

“Una creatura che si trasforma, sorprende, si adatta, migliora, è una caravella portoghese, tantissimi piccoli individui in uno. Nel tempo abbiamo cambiato disposizione più volte, abbiamo sperimentato, studiato, sfondato barriere, tracciato percorsi, abbiamo anche sbagliato. Non far parte di una bolla ci ha permesso di muoverci in maniera obliqua“, si legge sul sito della libreria.

In questi anni la libreria NOI, tra le altre cose, ha fatto crescere gruppi di lettura, organizzato laboratori, fatto nascere amicizie, dato spazio alla poesia, al femminismo, alla sociolinguistica e a scrittrici ingiustamente dimenticate, curato mostre e coinvolto autrici, autori, musicisti, illustatrici e illustatori, artisti, performer… L’auspicio è che, nella città in cui si è diffuso il trend delle “vetrine svaligiate”, la risposta all’appello della libreria sia importante.