Libri per ragazzi: a Roma la nuova libreria (temporanea) Ottimomassimo, da un gruppo di libraie (e amiche)

Nel quartiere di San Giovanni a Roma è stata appena inaugurata la nuova (temporanea) sede di Ottimomassimo. Una libreria indipendente (anzi tre) gestita da un gruppo di libraie e amiche, specializzata in libri illustrati e attività per bambini e bambine, ragazze e ragazzi – I particolari

Una bella notizia dalla Capitale: fino a marzo 2022 (per soli 100 giorni) sarà aperta la nuova sede temporanea della libreria Ottimomassimo, situata in via Rimini 9, nel cuore del quartiere San Giovanni di Roma. È specializzata, piccola ma fornita, con una selezione di libri per l’infanzia.

La libreria Ottimomassimo, che prende il nome dal cane de Il Barone Rampante di Italo Calvino, ha una storia particolare. Fondata nel 2006, è stata tra le prime librerie itineranti della Capitole: la libraia Deborah Soria e le sue socie andavano in giro con un bus-libreria per raggiungere i piccoli lettori, nella speranza di trasmettere loro la passione per la lettura.

In occasione dei recenti lockdown questa modalità è tornata utile e la scorsa estate il bus Ottimomassimo ha addirittura raggiunto Lampedusa e l’Abruzzo.

Dal 2014 le tre libraie hanno deciso di aprire la prima sede stabile, trovando casa in Via Luciano Manara, in zona Trastevere. “È una libreria che regolarmente organizza laboratori, feste ed eventi dedicati a bambine e bambini”, si legge nell’articolo di Visitare Roma dedicato alle librerie storiche da visitare a Roma, “dove i piccoli sono i veri protagonisti, essendo tutti i libri qui presenti dedicati a loro: dai romanzi ai fumetti, passando per i testi di grammatica e i manuali per imparare le lingue”.

La libreria, oltre a un’attività di raccolta libri usati da donare alle scuole della città, per aumentare la loro biblioteca, offre anche un servizio personalizzato di email, fornendo informazioni a seconda delle età e dei gusti dei ragazzi e aiutando così i genitori a orientarsi nel mondo sterminato dell’editoria per bambini e ragazzi.

Fotografia header: La Libreria Ottimomassimo di Roma (foto tratta dalla pagina Facebook della libreria)