Le librerie nei centri commerciali restano chiuse nel finesettimana: da Roma l’appello di Nuova Europa I Granai

“Cari amici lettori, a causa di una ‘svista’” nel nuovo dpcm, le librerie all’interno dei centri commerciali non sono state considerate indispensabili come le altre. Perciò, salvo ravvedimenti da parte delle istituzioni, i sabati e le domeniche di novembre saremo chiusi. Ma noi non (vi) molliamo! Il libro resiste al virus, nutre l’immaginazione, aumenta la resilienza, ci fa compagnia, ci rende più felici, lo abbiamo imparato insieme in questi anni indimenticabili! Sono in arrivo per voi tante novità, continuate ad affidarvi ai nostri consigli. Nel frattempo siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e continuiamo con le consegne a domicilio (mail a ordini.libreriagranai@gmail.com)”: è il messaggio della Libreria Nuova Europa I Granai, a Roma che, a differenza delle altre librerie, dovrà restare chiusa nel finesettimana in quanto situata all’interno di un centro commerciale.

Intervistato da ilLibraio.it per commentare la scelta del governo di tenere aperti i negozi di libri – ritenuti essenziali – in tutte le regioni, Nicola Lagioia, scrittore e direttore del Salone del libro di Torino, citando proprio l’esempio della libreria romana, ha spiegato: “Chi le frequenta ne è consapevole, le librerie non sono solo luoghi in cui si comprano libri, ma spesso, attorno ad esse, si sviluppano vere comunità. Non mi riferisco solo alle librerie di quartiere, ma anche ad alcune librerie nei centri commerciali, che nel tempo sono diventate dei riferimenti. Un esempio in questo senso è la libreria Nuova Europa I Granai, a Roma. In un momento storico molto difficile, in cui si rischia la disgregazione sociale, le librerie svolgono un ruolo centrale anche da questo punto di vista, di tenute delle comunità”.