Le Librerie Feltrinelli si trasformano in Fantasyland: tra fantasy, manga e gotico

Fino al 9 aprile le Librerie Feltrinelli di tutta Italia si trasformano in “Fantasyland”: tante le iniziative in programma, in collaborazione con Lucca Comics & Games. Spazio a manga e a opere fantasy, fantascientifiche e gotiche – I particolari

Fino al 9 aprile le Librerie Feltrinelli si trasformano in Fantasyland: “una terra immaginaria popolata di iniziative, proposte bibliografiche, promozioni ed esclusive”, e scandita da un programma di eventi realizzati in collaborazione con Lucca Comics & Games.

Un palinsesto volto a esplorare i mondi fantastici – alternativi, talvolta distopici – protagonisti delle opere fantasy, fantascientifiche e gotiche, che sempre di più (basta pensare a #BookTok) si affermano tra le letture preferite da giovanissimi e non solo.

Tra gli ospiti protagonisti del calendario di iniziative che animerà le librerie delle principali città italiane, l’illustratore fantasy Paolo Barbieri che ha creato per laFeltrinelli l’immagine guida di Fantasyland, il divulgatore fantascientifico Adrian Fartade, che porterà in scena a Milano e Roma gli spettacoli Gli alieni non sono buoni da mangiare (forse…) e Vivere nella galassia di Star Wars, la scrittrice Licia Troisi, autrice delle serie fantasy ambientate nel Mondo Emerso, in uscita il 14 marzo con Poe e la Cacciatrice di draghi (Rizzoli), gli scrittori Jacopo Starace, Roberto Recchioni, Cecilia Randall, Moony Witcher e molti altri.

Spazio anche ai progetti speciali, come la Blackwater Night in programma in contemporanea in diverse Librerie Feltrinelli d’Italia il 27 marzo, alla vigilia dell’uscita di Pioggia, l’ultimo libro della saga di McDowell pubblicata recentemente da Neri Pozza.

E ancora, per gli appassionati dei giochi di ruolo, le speciali sessioni di gioco a tema Dungeons and Dragons, che si svolgeranno in diverse Librerie Feltrinelli in occasione dell’uscita sul grande schermo del film Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri.

L’INAUGURAZIONE

A inaugurare il programma di iniziative dedicate al fantastico, martedì 28 febbraio a partire dalle 19, l’appuntamento alla Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano con Welcome to Fantasyland. Una serata condotta da Marta Perego, con la partecipazione dell’illustratore fantasy Paolo Barbieri che firmerà le tavole di Fantasyland e la performance di Fartade. Al termine, l’esibizione live della violinista Eleonora Montagnana che ricreerà le atmosfere fantasy attraverso le colonne sonore di molti film e serie tv cult, da La Storia Infinita a Il Trono di Spade.

LA NUOVA MANGA LOUNGE A MILANO

Creature magiche giapponesi sono le protagoniste di It’s Manga Time!, un palinsesto di incontri che si svolgerà sabato 4 marzo nella nuova Manga Lounge della Feltrinelli di corso Buenos Aires, sempre a Milano.

IL PRIMO DI QUATTRO APPUNTAMENTI ANNUALI

Fantasyland – si spiega nella nota – è il primo dei quattro appuntamenti a cura di Librerie Feltrinelli che scandiscono l’anno e invitano a scoprire, indagare e approfondire le passioni che sempre di più interessano ed emozionano le comunità dei lettori. Dopo la prima tappa, si prosegue tra gli scenari misteriosi e noir propri del “giallo”. La terza direttrice è quella tracciata da titoli e voci della saggistica divulgativa. Infine, l’ultimo sentiero ha origine da una domanda: quali saranno i classici del futuro? A provare a rispondere sono proprio i librai Feltrinelli.