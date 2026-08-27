Ecco le due librerie italiane preferite da Dua Lipa…

Dua Lipa, “la popstar che sa promuovere la lettura”, ha parlato della sua passione per le librerie italiane. Le sue preferite? La milanese Verso e la fiorentina Giunti Odeon
Abbiamo già raccontato della grande passione per i libri di Dua Lipa, che abbiamo anche definito “la popstar che sa promuovere la lettura”. Il suo gruppo di lettura (Service95 BookClub) è tra i più seguiti al mondo e, dopo le proteste per il matrimonio a Palermo con l’attore Callum Turner (con cui, tra l’altro, condivide la passione per romanzi e saggi), Dua Lipa ha fatto anche una donazione “culturale” alla città (libri, per la cronaca).
Non è finita: la cantante nelle scorse settimane ha inaugurato Manifesto Library, uno spazio all’interno della storica Libreria Lello di Porto, per combattere la censura ospitando “testi proibiti” di ieri e di oggi.
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A conferma dell’interesse per il mondo dei libri, in una video-intervista per la pagina Instagram di Vogue Italia, l’artista ha risposto a una serie di domande sul nostro Paese, svelando, tra l’altro, quali sono le sue librerie italiane preferite: si tratta della milanese Verso (“accogliente e speciale”), attiva da 11 anni di Corso di Porta Ticinese, e della fiorentina Giunti Odeon, la scenografica “libreria ibrida” ospitata nei locali dello storico cinema nel centro del capoluogo toscano.
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