Dua Lipa (foto di GettyEditorial)
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Ecco le due librerie italiane preferite da Dua Lipa…

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di Redazione Il Libraio 27.08.2026

Dua Lipa, “la popstar che sa promuovere la lettura”, ha parlato della sua passione per le librerie italiane. Le sue preferite? La milanese Verso e la fiorentina Giunti Odeon

Abbiamo già raccontato della grande passione per i libri di Dua Lipa, che abbiamo anche definito “la popstar che sa promuovere la lettura”. Il suo gruppo di lettura (Service95 BookClub) è tra i più seguiti al mondo e, dopo le proteste per il matrimonio a Palermo con l’attore Callum Turner (con cui, tra l’altro, condivide la passione per romanzi e saggi), Dua Lipa ha fatto anche una donazione “culturale” alla città (libri, per la cronaca).

Non è finita: la cantante nelle scorse settimane ha inaugurato Manifesto Library, uno spazio all’interno della storica Libreria Lello di Porto, per combattere la censura ospitando “testi proibiti” di ieri e di oggi.

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A conferma dell’interesse per il mondo dei libri, in una video-intervista per la pagina Instagram di Vogue Italia, l’artista ha risposto a una serie di domande sul nostro Paese, svelando, tra l’altro, quali sono le sue librerie italiane preferite: si tratta della milanese Verso (“accogliente e speciale”), attiva da 11 anni di Corso di Porta Ticinese, e della fiorentina Giunti Odeon, la scenografica “libreria ibrida” ospitata nei locali dello storico cinema nel centro del capoluogo toscano.

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