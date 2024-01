Milano, la libreria Mondadori torna in via Marghera

A fine 2020 chiudeva a Milano il Megastore Mondadori di via Marghera. Poco più di tre anni dopo, Mondadori Store torna in via Marghera e inaugura un nuovo punto vendita – I particolari

A fine 2020 chiudeva a Milano il Megastore Mondadori di via Marghera.

Poco più di tre anni dopo, Mondadori Store torna in via Marghera e inaugura l’1 febbraio un nuovo punto vendita, in una delle aree più dinamiche e vivaci del capoluogo lombardo.

“Siamo felici di annunciare l’apertura del nuovo Bookstore, in gestione diretta, che conferma l’impegno del Gruppo Mondadori a diffondere la cultura e promuovere l’intrattenimento e la lettura. Apertura che rientra in una più ampia strategia di continuo rinnovamento, valorizzazione e sviluppo del nostro network di librerie, distribuite su tutto il territorio italiano, sempre più attrattive nello svolgere il loro ruolo di presidio culturale”, dichiara Carmine Perna, Amministratore Delegato di Mondadori Retail.

Il nuovo punto vendita, quasi di fronte al precedente, con i suoi 250 metri quadrati propone “spazi moderni e innovativi grazie a un layout e ad arredi che valorizzano ed esaltano la vasta offerta di Mondadori Store”: un catalogo di oltre 13.000 titoli – dai bestseller ai classici, tra narrativa, saggistica e varia -, eReaders, prodotti di cartoleria, gift box e gift card.

Un team, composto da cinque librai, consiglierà e guiderà i lettori nelle proprie scelte.

Presente anche un’area We are Junior, pensata appositamente per i giovani lettori: un reparto dove anche i più piccoli possono trovare una proposta di libri, fiabe illustrate e giochi didattici.

La libreria ospita, inoltre, una selezione di fumetti e manga, con supereroi e graphic novel, alla quale è dedicato il reparto Just Comics.

Il nuovo negozio propone fin da subito alcune attività per coinvolgere i lettori, tra presentazioni e laboratori.

Il nuovo Mondadori Bookstore si inserisce nel piano di rinnovamento e sviluppo continuo di Mondadori Store, “la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli“.