Fumetti: Sergio Bonelli Editore sta per aprire un suo negozio a Milano

Una bella novità per gli appassionati di fumetti: prossimamente Sergio Bonelli Editore aprirà uno store a Milano, in viale Coni Zugna, a poca distanza dalla fermata della metropolitana di Sant’Agostino

Lo scorso dicembre, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso il Megastore Mondadori di via Marghera, a Milano, che tra gli altri aveva ospitato per tre anni anche il Bonelli Point, punto di riferimento per gli appassionati di fumetti. Dal 2017, infatti, quest’ultimo ospitava eventi con gli autori, incontri con gli addetti e ai lavori e numerose altre iniziative culturali.

Intanto, però, se Mondadori sta concentrando i suoi sforzi su altri punti di forza del capoluogo lombardo, è di questi giorni la notizia che la casa editrice con sede in via Buonarroti aprirà nel corso del 2021 un vero e proprio Bonelli Store. Si tratterà di un nuovo punto vendita di 160 mq dedicati ai fumetti, stavolta ospitato in viale Coni Zugna (zona Solari, a poca distanza dalla fermata della metropolitana di Sant’Agostino).

La data di apertura non è ancora ufficiale, ma – restrizioni permettendo – non dovrebbero mancare troppe settimane al momento in cui si potranno sfogliare in questo nuovo spazio le storie di Tex, Zagor, Dylan Dog o di Martin Mystère, che insieme ad altri personaggi iconici tengono da decenni compagnia a lettori e a lettrici di ogni età.