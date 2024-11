Dopo Venezia, New York: “SullaLuna”, libreria indipendente italiana (con bistrot)

Una libreria indipendente italiana, con bistrot, nel cuore del Greenwich Village: nelle scorse settimane ha inaugurato a New York “SullaLuna“.

Originari di Venezia, i proprietari, Francesca Rizzi e Rodolfo Tonello, avevano aperto nel 2017, una prima realtà a conduzione familiare nel quartiere di Cannaregio a Venezia (realtà ancora attiva), con l’idea che la città potesse offrire un contesto unico per creare connessioni, intessere nuove reti e relazioni.

Questo spazio, nel centro della Laguna, è l’espressione di un progetto culturale che, come sottolinea una nota, si articola in una libreria indipendente specializzata in libri illustrati, grafica e design, con un’attenzione particolari ai temi ambientali e alla poesia.

Il bistrot newyorkese (di cui si occupano principalmente i loro figli, Fulgi ed Eleonora Tonello, nella foto grande) si propone come luogo in cui gli ospiti possano scoprire qualcosa di bello e poetico, non solo attraverso i libri, ma anche attraverso il cibo e l’ambiente. “Un progetto che si basa sulla passione e sulla consapevolezza che la sostenibilità e la bellezza sono valori fondamentali per la vita”, spiegano gli ideatori.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Il progetto si sposta ora oltreoceano, al 41 di Carmine Street. La scelta della zona non è ovviamente un caso: Carmine Street infatti aveva perso, negli anni del Covid, una piccola ma molto amata libreria indipendente. “Questa apertura restituisce alla collettività un presidio culturale, un luogo di incontro e socialità, un nuovo riferimento per la comunità italiana e non solo”.

Il quartiere rievoca suggestive memorie, punto di ritrovo per artisti, scrittori e musicisti del secolo scorso, ancora oggi luogo vivo e pulsante, “mantiene uno spirito alternativo e precursore, simbolo di multiculturalità e resistenza”.

La libreria offre una selezione di libri illustrati per bambini e adulti (sia in italiano sia in inglese) e una selezione di narrativa e saggistica, graphic novel e poesia.

“L’obiettivo è quello di favorire uno scambio tra le culture italo-europea e anglosassone, creando opportunità di dialogo, dibattito e ispirazione reciproca tra artisti, scrittori, editori, studenti e amanti dei libri”.

Il bistrot “mira a offrire un’esperienza tipicamente italiana, dalla colazione alla cena, con ricette nazionali e proposte vegan, utilizzando ingredienti naturali di altissima qualità”.

“Un angolo di interconnessioni ma, soprattutto, un luogo nato dal desiderio di creare nuove opportunità, perseguendo un sogno con lungimiranza e sacrificio, con un’ostinata fiducia nella diffusione della cultura, essenza di una società in evoluzione”.

In programma a novembre e dicembre diversi incontri (maggiori dettagli sulla pagina Instagram dello spazio).