A Torino apre la “libreria Sabauda”, nel solco della lunga tradizione editoriale e culturale della città

Apre a Torino la Libreria Sabauda, un nuovo tassello nel progetto di crescita di Librerie Santelli: uno spazio destinato a ospitare presentazioni di libri, incontri con autrici e autori, dibattiti e iniziative culturali, “nel solco della lunga tradizione editoriale e culturale della città” – I particolari
A Torino apre (in via San Donato 4 bis, nel quartiere San Donato/Statuto) la Libreria Sabauda, affiliata in franchising con Librerie Santelli (di cui abbiamo già scritto nei mesi scorsi per l’apertura di “Libro Aperto” in provincia di Modena e del negozio a Sesto San Giovanni).
La nuova libreria, legata alla cultura e al territorio, si pone come obiettivo quello di “offrire alla città uno spazio dedicato ai libri, al confronto culturale e alla diffusione del sapere”. Alla guida c’è un libraio torinese, Emiliano, classe ’74, che fin dall’adolescenza coltiva un forte interesse per la politica, l’economia e la filosofia, approfondendo in particolare il pensiero di Friedrich Nietzsche e Oswald Spengler, i movimenti rivoluzionari e il tema della libertà di espressione.
“Ho deciso di aprire una libreria per creare un luogo della cultura che fosse mio e attraverso il quale potessi esprimere e trasmettere la mia passione per la lettura e per il sapere“, racconta il libraio che, dopo un percorso professionale sviluppato tra il settore bancario e l’insegnamento, ha scelto di dare una svolta alla propria vita, attraverso questo progetto.
Una libreria legata al territorio
Il nome della libreria richiama volutamente l’identità della città: “Sabauda nasce dalla volontà di dare un’impronta quanto più torinese possibile alla libreria, affinché venga immediatamente riconosciuta come un prodotto culturale torinese”.
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“Nel solco della lunga tradizione editoriale e culturale della città“, la nuova libreria si propone come uno spazio di incontro aperto a chi legge, a chi studia, a professionisti e appassionati e appassionate, ed è destinata a ospitare presentazioni di libri, incontri con autrici e autori, dibattiti e iniziative culturali.
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