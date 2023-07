Letteratura: addio a Milan Kundera, autore di “L’insostenibile leggerezza dell’essere”

Il suo libro più noto è senza dubbio L’insostenibile leggerezza dell’essere (uscito nell’84), un vero caso editoriale, anche in Italia, ma Milan Kundera, venuto a mancare all’età di 94 anni, è stato molto altro.

Francese di origine cecoslovacca, nato a Brno l’1 aprile 1929, lo scrittore, dal 1985 nel catalogo Adelphi, è stato poeta (pubblicò da adolescente i suoi primi versi), saggista e drammaturgo.

Intellettuale di riconosciuta fama, figlio di un pianista, Kundera da giovane si dedicò non a caso al jazz, oltre che al teatro, e si laureò alla Scuola di Cinema di Praga.

Una data decisiva nella sua vita fu senz’altro il 1968: Kundera si schierò a favore della cosiddetta “Primavera di Praga“, e fu costretto a lasciare il posto di docente che occupava (era già stato espulso dal Partito Comunista nel 1948, quando era uno studente, per via di alcune critiche, e lo fu di nuovo nel 1970). Fino al 1975, quando emigrò in Francia.

Tra le sue opere, i tre volumi di racconti (Amori ridicoli) e il suo primo romanzo, Lo scherzo, uscito nel 1967. Nelle opere successive seppe unire la saggistica alla narrativa.

Così lo ricorda l’editore Sandro Ferri, co-fondatore di e/o: “Abbiamo collaborato per alcuni anni con lui quando dirigeva la nostra collana praghese. Fece capire come Praga fu una della prime città cosmopolite nel mondo riunendo cultura ceca, ebraica e tedesca. Come la letteratura ceca, al pari della polacca e dell’ungherese fosse parte integrante di quella occidentale e non legata al mondo Russo e al totalitarismo sovietico. Come infine quella letteratura, grazie all’ironia praghese, uní magistralmente toni e registri alti a quelli bassi e popolari, come in Hasek e in Hrabal. Milan Kundera è stato un grande maestro oltre a un magnifico narratore. Lo ricordiamo con affetto anche perché era un uomo divertente e simpatico”.