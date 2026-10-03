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Conoscersi attraverso i gusti letterari: “readme”, una nuova app di dating

di Redazione Il Libraio 03.10.2026

“readme”, nuova applicazione d’incontri, mette in contatto gli utenti attraverso i libri. L’app, infatti, si pone l’obiettivo di far conoscere persone con gusti letterari affini: per poter procedere, infatti, bisogna svolgere un test per scoprire il proprio “archetipo” di lettrice o lettore, indicando i propri libri del cuore…

Nel 2019, in un articolo, riflettevamo sul successo che avrebbe avuto un’ipotetica app di incontri basata sui gusti di lettura degli utenti, se mai fosse stata inventata.

In effetti negli anni, sugli store dei vari sistemi operativi, sono sbarcati progetti simili; e proprio lo scorso 10 settembre si è tenuta in un locale newyorchese la festa d’inaugurazione di readme, un’app che ha proprio l’obiettivo di unire gli utenti in base ai generi e ai titoli preferiti.

Un tassello in più al mondo delle dating app

L’idea è nata dall’artista Emily Segal e da Banu Guler, co-fondatrice di Co-Star (l’applicazione di astrologia che crea oroscopi personalizzati e carte natali, e che invia quotidianamente, agli utenti che l’hanno scaricata, frasi motivazionali).

In un mondo in cui sembra sempre più difficile instaurare legami e rapporti a partire da incontri fisici, le applicazioni che permettono di conoscere e frequentare persone sono sempre più in voga. Le due creatrici, però, hanno sentito la necessità di aggiungere un tassello in più al mondo delle esistenti dating app che, secondo loro, non fanno altro che appiattire le personalità degli utenti e di tralasciare la dimensione fisica, fondamentale nella connessione tra due persone.

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Ricreare il romanticismo dell’incontro in libreria

In un’intervista a FeedMe, una newsletter attiva su Substack legata al mondo imprenditoriale, le due co-fondatrici hanno dichiarato: “Nonostante i nostri amici fossero sempre in libreria, non abbiamo mai davvero visto qualcuno avere quel famoso ‘incontro romantico in libreria‘. Ci siamo rese conto che magari avremmo potuto creare questo tipo di esperienza per più persone. Siamo contente, perché chiaramente i gusti letterari ti suggeriscono qualcosa in più in merito alla reale personalità di qualcuno, rispetto a una battuta studiata in modo imbarazzante su una normale app di dating”.

Il logo dell’app readme

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Come funziona readme?

Ma come funziona, quindi, readme? Ogni utente svolge un test per scoprire l'”archetipo” da lettrice o lettore, per poi inserire i propri libri del cuore e la propria citazione preferita.

L’app connette quindi esclusivamente con persone affini, e solo a quel punto è possibile “fare match“; per il momento.

A proposito, in Italia readme non è ancora disponibile, ma a maggio 2023 è stato ideato “Te lo leggo negli occhi“, progetto targato Libraccio che ha visto il primo incontro nell’Ostello Bello di Milano e il secondo in quello di Genova (per poi tornare anche successivamente in città come Como, Firenze e Roma): si tratta di un aperitivo itinerante di Speed Dating, in cui le chiacchiere sui libri hanno aiutato a rompere il ghiaccio, dando modo di fare nuove conoscenze e di confrontare le proprie opinioni su opere e autori.

D’altronde si sa: una conversazione nata dalla passione per gli stessi titoli può portare a confronti stimolanti e interessanti scambi di idee. E può anche essere il trampolino di lancio per una nuova storia d’amore, com’è successo a Dua Lipa e Callum Turner, innamoratisi dopo aver scoperto di star leggendo lo stesso libro

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