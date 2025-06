Arto Paasilinna: i libri e l’umorismo dello scrittore finlandese

Scrittore finlandese dallo spiccato senso dell’umorismo, Arto Paasilinna (1942- 2018), nei suoi romanzi, ha saputo trasformare la risata in uno strumento di riflessione, come in “Piccoli suicidi tra amici” o in “Un gruista in paradiso”, ultimo in ordine tra le pubblicazioni da parte di Iperborea… – Un approfondimento sui libri più noti dell’autore

Un tempo è stato giornalista, poeta e guardaboschi, ma oggi, a distanza di quasi sette anni dalla morte, Arto Tapio Paasilinna (1942 – 2018) è considerato uno degli scrittori finlandesi più famosi all’estero, uno dei pochi, in Finlandia, ad aver vissuto soltanto della sua scrittura. Il suo stile si caratterizza soprattutto per il brillante senso dell’umorismo, che gli ha permesso di raccontare ridendo anche le storie più tragiche o amare.

Tra i suoi titoli più famosi ricordiamo L’anno della Lepre (Iperborea, traduzione di Ernesto Boella), che in Italia gli valse il Premio Acerbi nel 1994: narra le rocambolesche avventure di un giornalista che, dopo aver investito una lepre, si mette a cercarla per poterla curare, ma finisce con lo sparire nei boschi della Finlandia insieme all’animale, che diventa per lui un inseparabile talismano.

Al limite tra il racconto umoristico e quello tragico si colloca il romanzo Piccoli suicidi tra amici (Iperborea, traduzione di Maria Antonietta Iannella e Nicola Rainò), che affronta un tema molto sentito in Finlandia, quello del suicidio: un piccolo imprenditore in crisi e un colonnello vedovo si incontrano, per caso, nel granaio in cui si erano entrambi recati per togliersi la vita. L’incontro li porta a cambiare idea e fondare un’associazione per aspiranti suicidi che possano incontrarsi e sostenersi a vicenda. Il successo dell’associazione è garantito, il divertimento anche.

Con Professione angelo custode (Iperborea, traduzione di Francesco Felici) Paasilinna passa a osservare la vita dopo la morte, dal punto di vista di un ottantaduenne deciso a far carriera come angelo custode: dopo un corso di formazione in paradiso, gli viene affidato il suo primo protetto, un quarantenne, scapolo, che ha appena acquistato una libreria antiquaria. Peccato che l’angelo e il suo protetto abbiano opinioni diverse su come la vita vada vissuta. Il risultato è esilarante.

Fortemente caratterizzata da un umorismo spietato è la storia di un assicuratore e collezionista compulsivo: dagli slip di Tarzan al colbacco di Lenin, Volomari Volotinen accumula antiche rarità, compresa sua moglie.

La prima moglie e altre cianfrusaglie (Iperborea, traduzione di Francesco Felici) narra i suoi viaggi in Europa, per firmare polizze e scovare cimeli, tanto rari quanto improbabili.

Sulla scia di questo umorismo ma con una più marcata amarezza, l’ultimo romanzo di Paasilinna pubblicato mentre l’autore era in vita, Emilia l’elefante (Iperborea, traduzione di Francesco Felici), prende vita in un circo degli anni ’80, in Finlandia, dove nasce una piccola elefantina, cui viene dato nome Emilia. Il suo destino, purtroppo, sarà segnato dal continuo restringersi delle norme sul trattamento degli animali e sul loro utilizzo a scopo di intrattenimento; infine, non potendo più esibirsi in attività circensi, sarà costretta a intraprendere un lungo viaggio verso l‘Africa, che si costellerà di incontri improbabili con animalisti complottisti e scienziati folli. Tutto, inevitabilmente, all’insegna della risata, così caratteristica dell’autore, ma anche della riflessione.

Dal 2018 a oggi, la casa editrice Iperborea ha pubblicato altri tre libri dello scrittore finlandese: Aadam ed Eeva (traduzione di Marcello Ganassini), in cui sono protagonisti un novello Adamo e una novella Eva nella società moderna; Un uomo felice (traduzione di Nicola Rainò), in cui l’umorismo nordico prende di mira il denaro e il potere; e, l’ultimo in ordine cronologico, Un gruista in Paradiso (traduzione di Nicola Rainò).

In questa nuova pubblicazione datata giugno 2025, Paasilinna descrive una situazione surreale: Dio, stanco del lavoro e dell’umanità, decide di prendersi una vacanza e lasciare le sue “divine responsabilità” a Pirjeri Ryynänen, gruista di Helsinki. E così, tra cambiamenti di sede per il Paradiso e strambe creazioni, Pirjeri scoprirà che essere Dio non è così semplice, e non solo perché il Diavolo è sempre in agguato…