Se da un lato l’abitudine di spedire cartoline non è più così diffusa, le cartoline in quanto oggetto non hanno mai smesso di essere apprezzate. Eccone alcune di ispirazione letteraria, che con diversi tipi di illustrazioni, copertine vecchie e nuove, ritratti e citazioni, rimandano al mondo della lettura. E non dimentichiamoci che le cartoline, oltre a poter essere affrancate e spedite, si prestano anche come decorazione da incorniciare e appendere, come biglietti di auguri, e, all’occorrenza, anche come segnalibri – Ecco dove trovarle

Benché al giorno d’oggi sia più raro spedirne quando si va in vacanza, le cartoline non sono mai passate di moda: oggi hanno forse assunto un valore più artistico che funzionale, e in un mondo sempre più digitale hanno acquisito un rinnovato interesse anche per il loro essere un oggetto di carta e quindi materiale.

Le funzioni delle cartoline sono rimaste in un certo senso le stesse, e al contempo, si sono trasformate: si possono usare come biglietto di auguri per una ricorrenza o per un’occasione speciale, si possono appendere alle pareti come decorazione, inserire tra le pagine come se fossero segnalibri, collezionare in diverse forme e varietà, consegnare come invito per feste ed eventi, scriverci sopra una dedica personalizzata e, ovviamente, spedire proprio come cartoline d’altri tempi.

Non mancano di certo le cartoline a tema letterario, che nelle illustrazioni, citazioni o nel design rimandano a opere, autori o copertine celebri del mondo della letteratura. Eccone quindi alcune, con grafiche, frasi, design e definizioni che con stile talvolta più poetico, talvolta più ironico, si ispirano ai libri:

Questo set di cartoline letterarie contiene illustrazioni che rappresentano copertine di classici più o meno contemporanei, come 1984 di George Orwell, Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij, Moby Dick di Herman Melville, ma anche come Amatissima di Toni Morrison, Denti Bianchi di Zadie Smith, e Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood. Appese su una parete queste cartoline possono diventare un’esposizione personale dei libri letti, o una lista per tenere a mente quelli ancora da leggere.

Questo set di cartoline letterarie in bianco e nero presenta illustrazioni originali dedicate ad alcune celebri citazioni di autrici e autori come Jane Austen, Francis Scott Fitzgerald e Virginia Woolf, e sono perfette sia per chi vorrebbe incorniciarle e appenderle sia per chi con le cartoline vorrebbe dedicare a qualcuno un pensiero che possa essergli d’ispirazione.

Queste cartoline letterarie minimaliste con pochi tratti di penna dal piglio in alcuni casi ironico, in altri metaforico, vogliono rappresentare l’essenza di alcune opere, romanzi e racconti iconici, che spaziano dalla Divina Commedia di Dante Alighieri a La nausea di Jean Paul Sartre. Sono l’ideale per chi oltre a essere amante della letteratura è anche un appassionato di illustrazioni.

Queste cartoline riportano simpatiche definizioni di diversi tipi di amanti dei libri, come il “bookarazzi“, che posta entusiasticamente online le foto di tutti i libri che legge, o lo “shelfrighteous“, che guarda alla selezione della propria libreria con una certa autostima. Si tratta quindi di definizioni adatte per essere dedicate a lettrici e lettori instancabili e dotati di uno spiccato senso dell’umorismo.

La stampa di queste cartoline letterarie richiama le copertine di alcune edizioni storiche di romanzi come Il giovane Holden di J. D. Salinger, Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, o Il mago di Oz di L. Frank Baum. Grazie all’aspetto che richiama il vintage si possono dedicare a lettori e lettrici dalla vena nostalgica, o a collezionisti amanti di tutto ciò che presenta uno stile d’altri tempi.

Queste cartoline per amanti della letteratura propongono ritratti illustrati di alcune tra le più celebri scrittrici del passato, come Jane Austen, Charlotte Brontë, Mary Shelley, Emily Dickinson e Virginia Woolf, insieme ad alcune delle loro più celebri citazioni. Si tratta di un’idea regalo da dedicare a lettrici e lettori che a queste scrittrici dedicano un posto speciale nella propria libreria, ai cui titoli infatti potrebbero voler accompagnare queste originali rappresentazioni.

