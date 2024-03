“Domani, domani” di Francesca Giannone: il 18 giugno il nuovo libro dell’autrice di “La portalettere”

Torna in libreria Francesca Giannone, l’autrice del bestseller La portalettere (Nord), il romanzo più venduto in Italia nel 2023: il 18 giugno arriverà uscirà il suo nuovo libro, Domani, domani.

Con il suo debutto la scrittrice pugliese ha conquistato pubblico e critica vincendo, tra gli altri, il Premio Bancarella 2023, l’edizione 2023 del Premio “Amo Questo Libro”. Non solo: l’audiolibro di La portalettere è stato uno dei più ascoltati dagli italiani nel 2023 (letto da Sonia Barbadoro).

LA TRAMA DI DOMANI, DOMANI

Ma cosa racconta Domani, domani? Il nuovo romanzo di Giannone è ambientato sempre nel Salento, a fine anni ’50. I protagonisti, Lorenzo e Agnese, hanno perso tutto. E lo capiscono quando, con gli occhi tristi che si porta dietro da sempre, il padre annuncia di aver venduto il saponificio di famiglia, un’eredità che lui ha vissuto come una condanna. Per Lorenzo e Agnese, invece, quella fabbrica è una ragione di vita, da quando il nonno, tanti anni prima, aveva detto loro: “Un giorno questa fabbrica sarà vostra”…

Per i due ragazzi, l’idea di rimanere lì, come semplici operai sotto un nuovo, arrogante padrone, è devastante. Lorenzo, orgoglioso e impulsivo, se ne va sbattendo la porta, col cuore colmo di rabbia e con un solo obiettivo: trovare i soldi necessari per riprendersi quello che è suo. Agnese, invece, non se la sente di abbandonare quel luogo che profuma di talco e di sapone e dichiara, semplicemente: “Io resto dov’è casa mia”. È una crepa profonda, apparentemente insanabile, quella che si apre tra fratello e sorella e li spingerà su strade opposte e imprevedibili.

Perché vogliono la stessa cosa, Lorenzo e Agnese, finché l’amore non li porterà di nuovo a un bivio. Ognuno dei due farà una scelta, tracciando un altro domani… Sarà per entrambi un domani senza rimpianti?

IL BESTSELLER LA PORTALETTERE

Per chi, invece, ancora non ha letto La portalettere, ricordiamo che la trama del romanzo prende avvio nel Salento degli anni ’30. Giannone racconta una vicenda familiare lunga un ventennio: sentimenti contrastanti, segreti che possono salvare o distruggere legami, lotta per la parità di genere sono solo alcuni dei tanti temi che animano questo amatissimo e dirompente debutto (qui la nostra recensione).

Un successo talmente clamoroso da spingere Francesca Giannone a dichiararsi “incredula” in questa intervista rilasciata a Repubblica nei scorsi.