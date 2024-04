“I fiori inutili” di Luciano Menotta: quattro personaggi in cerca di una fragile felicità

Cristiano ha diciannove anni. Più che con la testa tra le nuvole, preferisce stare con i piedi nel fondo del mare, dove può rifugiarsi a scrivere poesie, e fantasticare indisturbato lontano dalle sue paure. Quando in biblioteca incontra lo sguardo di Alice, decide che per lei vale la pena emergere dai suoi fondali, per poterla avvicinare…

La loro storia è raccontata ne I fiori inutili, romanzo di Luciano Menotta, protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore (promosso dal gruppo GeMS e dalle sue case editrici) ora disponibile in ebook.

Assieme alla loro vita è narrata quella di Paolo, integerrimo professore e padre di famiglia che di notte è sconvolto da incubi inconfessabili. Di giorno è tormentato da imbarazzanti fantasie erotiche. Logorato dal senso di colpa, cerca conforto nella sua educazione cattolica, ma inutilmente. L’istinto irrefrenabile del suo cane lo obbligherà all’incontro con un eccentrico psicoterapeuta: l’unico capace di trattarlo come un uomo e di farlo piangere come un bambino.

Alice è bellissima e irresistibile. Ha un passato che non le dà pace, e un presente scandito da ricordi e sigarette. Vorrebbe essere diversa da come la vita l’ha modellata, ma si sente intrappolata nel ripetersi dello stesso copione. Leonardo ama la sua auto, ma odia se stesso. Vive aiutando dei minorenni immigrati a ricostruirsi una vita, perché non riesce a prendersi cura della sua…

Un promontorio a picco sul mare, la macchia mediterranea, una vecchia Volvo, l’invisibile routine di un’estate di provincia, all’interno della quale le trame di questi personaggi scorrono l’una accanto all’altra sfiorandosi, fino a entrare irrimediabilmente in collisione tra loro, nell’epicentro di un cataclisma chiamato amore. Un inno alle persone fragili, dove ogni storia è un tassello di un unico mosaico che parla delle paure e delle devianze che si cristallizzano con l’avvento dell’età adulta.

Un piccolo affresco della nostra civiltà che racconta l’inevitabile perdita dell’innocenza che caratterizza la giovinezza e dell’enorme fatica per riconquistarla, prima che sia troppo tardi.

Luciano Menotta ha una laurea in lettere moderne. Per anni ha viaggiato in tournée tra l’Italia e l’Europa come clown, finché non ha deciso che il palcoscenico che preferisce è un foglio di carta bianco. Nel 2022 ha pubblicato per la casa editrice peQuod Il volo degli storni, un breve romanzo di formazione.