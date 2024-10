“Il fantasma di Montecassino” di Marco Ghiotto: tra arte e oscure presenze nell’abbazia di Montecassino

Estate 1943, una stagione decisiva per le sorti della Guerra e dell’Italia. E mentre l’esercito degli Alleati risale la penisola, Il fantasma di Montecassino (romanzo ora disponibile in ebook) porta lettrici e lettori tra le mura della millenaria abbazia di Montecassino, al centro della difesa tedesca.

Marco Ghiotto, che con il suo Il fantasma di Montecassino è stato protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore (promosso dal gruppo GeMS), racconta una storia nella Storia. Quella di Grazia, una giovane suora chiamata a catalogare le centinaia di opere d’arte raccolte nel monastero (e portate lì dalle autorità naziste), e che si ritrova a dover indagare su alcune misteriose sparizioni.

Mentre studia e conta quei capolavori, suor Grazia sente una strana presenza, un’ombra che sembra essere la causa della scomparsa di alcuni monaci. Decisa a fare luce sul mistero, la novizia dovrà compiere delle scelte importanti, scelte che faranno vacillare la sua vocazione, e quella dei suoi compagni.

Ghiotto, autore già di Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio (con C. Bocca, Mondadori, 2016, Premio Zanibelli Sanofi 2017), Senza pelle (con C. Bocca, Uno Editori, 2019) e Il secondo Big Bang, in Il fantasma di Montecassino sceglie un punto di vista particolare, e una vicenda che si muove tra il reale e l’occulto, per raccontare una delle pagine più drammatiche della storia italiana.