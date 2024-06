“Itaca” di Carlo Thiella: in viaggio per afferrare il senso della vita e del tempo

Giovanni e Davide – ragazzi semplici e profondi che animano “Itaca” di Carlo Thiella, romanzo protagonista al torneo letterario gratuito IoScrittore ora disponibile in ebook – si apprestano a correre in auto nel sole del Mediterraneo per cercare di afferrare l’inafferrabile: il senso della vita e del tempo…

Una stagione unica, sfolgorante, indimenticabile, la sola – forse – che valga la pena di essere vissuta e raccontata: l’estate della maturità. Un’amicizia che nasce per caso, in una notte di festa dopo gli esami, sotto le stelle, tra sbronze memorabili e discorsi portati via dal vento. Una decisione improvvisa ed esplosiva come l’adolescenza: un viaggio in Grecia, senza una meta particolare ma seguendo le tracce profonde che lo studio dell’antica civiltà ellenica ha lasciato impresse nell’animo…

Attraverso la narrazione dell’autore nato a Schio nel 1984 (che ha studiato Filosofia a Venezia Ca’ Foscari e alla Queen’s University Belfast) si srotola così un racconto dolce, una sorta di “road movie” che sa di sole e di polvere, di profumi e di sale, di sudore e di tramonti, tortuoso e scintillante come una strada nel cuore del Peloponneso.

Una storia – si spiega nella presentazione – di sensazioni, di parole scritte o urlate al vento, ma soprattutto di voci, di incontri con altri ragazzi che arrivano da oltreoceano, con il primo amore, caldo e stordente come il sole allo zenit su una spiaggia d’estate. Un periodo breve, ma così denso e travolgente da incidere l’anima per tutta la vita, perché della vita racchiude tutti gli odori e tutte le gioie, tutte le lacrime e tutti i sapori, tutto quello che c’è da sapere e tutto quello che non si saprà mai.