Un thriller all’insegna del giardinaggio: “La botanica degli amori perduti”

“La botanica degli amori perduti” è un thriller che si muove tra passato e presente e con una protagonista d’eccezione: Merel, un’anti-eroina moralmente complessa. Tra descrizioni di piante e fiori, con i loro effetti benefici (ma anche quelli negativi), la scrittrice francese Claire Elder esordisce con un libro che intreccia il thriller psicologico, l’indagine sulle proprie origini e una storia d’amore tormentata…

La natura raccoglie in sé tante sfumature (e contraddizioni) quante sono i colori che racchiude: la natura è vita (ma è anche morte), è calma (ma sa essere anche selvaggia), è accogliente (ma a volte anche incredibilmente crudele).

Fatte queste premesse, ecco che non stupisce che il mondo vegetale possa essere chiave e specchio – e soprattutto protagonista indiscussa – di un thriller psicologico.

Parliamo di La botanica degli amori perduti, esordio letterario della scrittrice francese Claire Elder.

Le vicende si svolgono in un piccolo paese francese: qui si è rifugiata Merel, una donna che ha alle spalle un passato turbolento e segnato da abbandoni, case famiglia e orfanotrofi.

Ed è qui che entra in gioco la natura: Merel dedica le sue giornate a domare il giardino selvaggio della casa, nel tentativo di ritrovare un equilibrio attraverso il giardinaggio e la solitudine.

La cura del giardino è affiancata alla stesura di una serie di riflessioni indirizzate a Stan, il suo grande amore perduto. Ed è tra queste righe che lettrici e lettori riescono a risalire al passato tormentato della protagonista, un passato che nasconde un amore viscerale, adombrato da manipolazione e violenza.

Tra continui rimandi tra passato e presente, la trama si porta avanti in un susseguirsi di colpi di scena.

Quello che però colpisce, e qui ritorna il discorso con cui si è aperto questo articolo, è che la natura non abbia un ruolo marginale in tutto ciò: gli odori di piante e fiori portano alla luce ricordi ormai sepolti e costringono la trama ad aumentare il ritmo.

La natura viene mostrata nelle sue capacità benefiche – la cura del giardino come cura della propria psiche – ma anche in quelle più violente e pericolose. In lei sono concentrate le contraddizioni della stessa Merel: un’anti-eroina moralmente complessa.

Ma il tema del doppio si riflette anche in un altro personaggio: quello di Vikki, la sua giovane vicina verso la quale Merel sviluppa un forte senso di protezione.

Ogni sezione o capitolo del libro si apre con la classificazione di una pianta e la descrizione delle sue proprietà, che siano curative, magiche o tossiche. Tali proprietà sono fortemente legate agli sviluppi della trama: la gramigna è metafora dei pensieri infestanti che non si riescono ad estirpare; al contrario la felce permette di ritrovare la memoria perduta e rendersi invisibili. L’iperico cura la malinconia e l’Acacia è simbolo di resurrezione.

Un aneddoto circa la traduzione dei nomi delle piante: Marco Bianco, che ha tradotto il romanzo dal francese, racconta di come alcuni nomi che in italiano indicano un fiore o una pianta, in francese ne indicano un’altra. Per un libro in cui l’universo vegetale è tanto protagonista quanto lo sono i personaggi femminili, le scelte traduttive meritavano dunque una riflessione puntuale.

Racconta Bianco: “Nel caso di alcune piante, soprattutto quelle tropicali, anche solo individuarle ha richiesto uno sforzo non indifferente. Le specie botaniche nel mondo sono infinite, c’è una certa confusione nella nomenclatura e per alcune delle piante citate nel libro non esiste un termine nella nostra lingua. Il problema si pone soprattutto con i nomi comuni, talora diversissimi in francese e in italiano, talora persino ingannevoli – basti pensare al rovo comune, che non indica la stessa pianta qui e oltralpe. Una semplice traduzione letterale il più delle volte non è dunque possibile”.

Non resta dunque che addentrarsi in “una passeggiata nei giardini di una botanica piuttosto anticonvenzionale, la cui storia sembra risuonare per molte donne di tutte le età”.