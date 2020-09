“La ciudad de vapor”: i racconti postumi di Zafón

In Spagna questo novembre sarà pubblicata “La ciudad de Vapor”, un’antologia di racconti dello scrittore Carlos Ruiz Zafón, morto lo scorso 19 giugno – I dettagli

A novembre in Spagna uscirà per l’editore Planeta La ciudad de Vapor, un’antologia che conterrà l’omonimo racconto e altri quattro racconti dello scrittore Carlos Ruiz Zafón, morto a 55 anni lo scorso 19 giugno.

Secondo La Vanguardia, i racconti si ricollegheranno a personaggi e situazione della tetralogia del Cimitero dei libri dimenticati.

I quattro testi erano stati pubblicati in precedenza per alcune riviste, e ora saranno raccolti in quest’antologia.

Il libro dovrebbe essere pubblicato in Italia da Mondadori nel corso del 2021.