“La nuova terra”: in anteprima il romanzo di Sebastiano Mauri

Dal 4 marzo in libreria "La nuova terra", romanzo in cui Sebastiano Mauri parla di ricerca interiore e riscoperta di sé e del rapporto profondo, spesso dimenticato, che lega l'uomo alla terra

Artista, scrittore e regista di origini italoargentine, Sebastiano Mauri, che ha vissuto e lavorato per anni tra Milano, New York e Buenos Aires, torna in libreria con La nuova terra (Guanda, in libreria il 4 marzo), libro in cui parla di ricerca interiore e riscoperta di sé e del rapporto profondo, spesso dimenticato, che lega l’uomo alla terra.

Il protagonista del romanzo, Leone, arriva nel cuore dell’Amazzonia convinto da sua cugina Nur, cui non ha mai saputo dire di no. È presto catapultato in un mondo fuori dal tempo, dove si curano le persone con cerimonie in cui si consuma l’ayahuasca, la liana dei morti, un decotto psicotropo dai numerosi effetti terapeutici.

Attraverso viaggi nello spazio e nel tempo e all’interno del proprio corpo, grazie alla comunione con gli spiriti di diversi animali e rivelatori dialoghi con la voce fin troppo umana dell’ayahuasca, Leone approderà alla battaglia più dura che esiste, quella contro se stesso e i demoni che ha passato una vita a scacciare.

Le lezioni ricevute gli faranno mettere tutto in discussione: il suo lavoro di autore televisivo, la sua relazione inceppata in un’empasse, l’identità costruita attorno a una mascolinità tossica e i valori stessi della società che di fronte a una catastrofe climatica annunciata, sceglie di proseguire ciecamente verso l’autodistruzione.

Nel racconto di Mauri, regista e artista visivo, già autore per Rizzoli di Goditi il problema e Il giorno più felice della mia vita. Ogni coppia ha diritto al suo sì, quello di Leone è un percorso sciamanico involontario, titubante e spesso, suo malgrado, comico. Toccherà il fondo prima di risollevarsi, ma aver avuto il coraggio di guardare in faccia la realtà gli insegnerà a vivere in armonia con la sua natura e con la Natura.

